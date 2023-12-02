خبير بيئى: مصر نجحت فى وضع صندوق للخسائر المناخية بدبلوماسية رائعة

علق عبدالمسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية بجامعة عين شمس، علي كلمة الرئيس السيسي اليوم في افتتاح قمة المناخ في دبي.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج" التاسعة"، والمُذاع عبر فضائية "الأولي المصرية"، مساء الجمعة، إن كوب 28 هو امتداد لكوب 27 في عدد كبير من القضايا.

وأضاف أن قمة كوب 28 تحدثت عن تمويل المشروعات البيئية وآليات تمويل التكيف مع المناخ، فضلًا عن الشمولية وتشارك الدول في هذا الأمر.

وأشار إلى أن كوب 27 في شرم الشيخ نجح في إنشاء صندوق للتضرر والخسائر بدبلوماسية مصرية رائعة، ولكن كان هناك لتنفيذ آليات هذا الصندوق وبالفعل مصر عملت خلال العام الماضي من الدول النامية والمتقدمة لوضع آليات لهذا الصندوق.