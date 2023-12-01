مع انعقاد نسخته الـ28.. ماذا قدمت مؤتمرات المناخ للعالم؟

قالت الدكتورة سوزي رشاد، أستاذ العلاقات الدولية، إنه منذ انطلاق مؤتمر المناخ الاول حتى نسخته الحالية "كوب 28"، أصبحت وتيرة التغيرات المناخية أسرع بل ارتفعت نسب التلوث بالكوكب.

وأضافت أستاذ العلاقات الدولية، خلال استضافتها بحلقة اليوم الجمعة من برنامج "مصر جديدة"، المُذاع عبر فضائية "etc"، أن ما تغير هو زيادة وعي الفرد حول أهمية الحفاظ على الكوكب.

وأشارت "رشاد"، إلى أنه منذ انطلاق النسخة الأولى من المؤتمر حتى اليوم، لازالت الفجوة عميقة بين الدول النامية والمتقدمة، بالإضافة إلى قصة التمويل التي نناقشها منذ "كوب 15".

برنامج مصر جديدة

يعد برنامج "مصر جديدة"، هو برنامج "التوك شو" السياسي الرئيسي بقناة etc الفضائية، حيث يتناول أهم الأحداث السياسية والاقتصادية محليا وعالميا، بالإضافة إلى مناقشة القضايا والموضوعات التي تشغل المواطن.