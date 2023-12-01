أكرم القصاص: مصر نجحت في وضع قضية المناخ على أجندة اهتمامات دول العالم

علق الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة جريدة اليوم السابع، على كلمة الرئيس السيسي اليوم في افتتاح قمة المناخ في دبي.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج" التاسعة"، والمُذاع عبر فضائية "الأولي المصرية"، مساء اليوم الجمعة، إن الرئيس السيسي أكد رسائل مصر السابقة في كوب 27 بشرم الشيخ الخاصة بالتغيرات المناخية.

وأضاف أن اهتمام مصر بقضايا التغير المناخي بدأ منذ سنوات وتحديدً في كوب 26 في جلاسكوا والدول التي تأثرت من تغير المناخ بشكل كبير.

وأشار إلى أن عقد دورتين لقمة المناخ متتاليتين في دول عربية تغير كبير ويركد أن الدول العربية فرضت نفسها علي العالم بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح أن مصر نجحت في وضع قضية المناخ على أجندة اهتمامات دول العالم وأن سعي مصر كان في صدور توصيات متوازنة تتعلق بتعهدات الدول الصناعية اتجاه التغير المناخي، وتحمل مسئوليتها في الخط الذي يحيط بالعالم.