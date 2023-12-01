الجمعة 01 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

المنتدى الأوروبي العربي: يوجد أكثر من 8 ملايين مصري بالخارج ولهم دور رئيسي في الانتخابات

أيمن نصري
أيمن نصري

قال أيمن نصري رئيس المنتدى الأوروبي العربي للحوار وحقوق الإنسان في جنيف، إن التصويت في سويسرا يكون احتفاليًا إلى حد كبير، حيث من الممكن أن يلتقي المرء بأسرة كاملة في مركز الاقتراع، وهو ما له مغزى ورسالة مهمة، ويعزز مبدأ المواطنة لدى الشباب ويربطهم بالوطن الأم بشكل كبير.

وأضاف نصري، خلال مداخل هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامي محمد مصطفي شردي، على قناة «الحياة»، إنّ التصويت في سويسرا يجري في مدينتي بيرن وجنيف، حيث يوجد تصويت داخل السفارة المصرية في بيرن، وتصويت داخل البعثة المصرية في جنيف، لافتًا إلى أن عملية التصويت في سويسرا تكون ضعيفة نسبيًا يوم الجمعة، حيث يكون يوم عمل، ولكن تكون هناك كثافة تصويتية يومي السبت والأحد.

وأشار نصري إلى أن عدد المصريين المقيمين في الخارج يتراوح بين 8 و12 مليونًا، وهو عدد كبير، ومن المهم أن يشارك منهم ما لا يقل عن 2 إلى 3 ملايين في الانتخابات المصرية.

أيمن نصري حقوق الانسان المنتدى الأوروبي العربي التصويت في سويسرا المصريون بالالخارج

الأكثر قراءة

تفاصيل زيادة علاوة غلاء المعيشة للعاملين في قطاع البترول

عاجل.. إدارة الأهلى تصدم معلول وعبدالمنعم: «الباب مفتوح لرحيل أى لاعب»

الاستعلامات: مصر تأسف لكسر الهدنة المؤقتة في غزة

هنا بالرقم القومي| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

أبناء الجاليات المصرية لـ«الدستور»: الإقبال «كبير جدًا».. والتسهيلات «غير مسبوقة»

رابط الاستعلام عن المقر الانتخابي بالرقم القومي وتغيير اللجنة الانتخابية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

أيام مشهودة للمصريين في الخارج !

صفاء النجار

تجليات الصراحة الصادمة فى الأحلام الغائمة «2»

ماجد حبته

المناخ.. شرم الشيخ.. ودبى

عبدالله شريف

انتخابات الخارج.. وعى وثقة بمستقبل أفضل

د.كريمة الحفناوى

فلسطين عربية والقدس قدسنا

محمد رفعت

المشهد الانتخابى.. صورة مقربة

محمد عبدالعزيز

.. وبدأت أيام الاستحقاق

محاسن السنوسي

من يحكم مصر؟.. الإجابة فى صندوق الاقتراع

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. لماذا عادت إسرائيل إلى الحرب فى غزة ورفضت مسارات التفاوض؟

إسرائيل تتوعد حماس بالضربة القاضية مع استئناف العدوان على غزة

دبلوماسى إسرائيلى: نتنياهو عالق فى غزة وفشل بحربه ضد حماس