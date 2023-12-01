أبناء الجاليات المصرية لـ«الدستور»: الإقبال «كبير جدًا».. والتسهيلات «غير مسبوقة»

وصف عدد من أبناء الجاليات المصرية فى الخارج الإقبال على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، خلال اليوم الأول من التصويت، اليوم، بأنه «كبير جدًا»، وسط تقديم تسهيلات غير مسبوقة من قِبل السفارات المصرية فى مختلف دول العالم.

وقالت الدكتورة أمل طلعت، رائدة أعمال مصرية تقيم فى سلطنة عمان: «حجم المشاركة فى اليوم الأول للانتخابات الرئاسية المصرية، من قبل أبناء الجالية فى سلطنة عمان، كبير جدًا، فى ظل أن الجمعة إجازة رسمية فى كل محافظات السلطنة».

وأضافت د. «أمل»، فى تصريحات لـ«الدستور»: «أبناء الجالية المصرية جاءوا من ١١ محافظة فى سلطنة عمان للإدلاء بأصواتهم»، مشيرة إلى أن عدد المصريين الموجودين فى السلطنة يزيد على ٨٠ ألف مصرى.

وأعربت عن ثقتها الكبيرة فى إقبال المصريين بالخارج على صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، خاصة الجالية فى سلطنة عمان، فى ضوء امتلاكهم وعيًا عاليًا جدًا بأهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، باعتبارها حقًا دستوريًا وواجبًا على كل مواطن.

ودعت كل أبناء الشعب المصرى فى الخارج إلى النزول للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية، قائلة: «انزل واختر من يناسبك ويناسب مستقبلك ومستقبل أولادك.. انظر حولك إلى ما تعانيه دول الجوار من حروب ودمار وخراب، وكن مؤمنًا بأن مصر تحتاج الاستقرار والأمن والأمان والحياة الكريمة لكل مواطن».

ورأت أن أهم ما ميز اليوم الأول من التصويت فى الانتخابات الرئاسية بسلطنة عمان هو حجم المشاركة الكبير من حيث العدد، واختلاف الفئات التى جاءت للإدلاء بأصواتها، بين كبار سن ورجال ونساء وأطفال.

وأوضحت أن «هناك العشرات من أبناء الشعب المصرى فى محافظة صلالة، جاءوا للإدلاء بأصواتهم، رغم ابتعادها عن مقر التصويت نحو ١٢٠٠ كم، سيقطعونها ذهابًا وإيابًا، بما يقرب من ١٢ ساعة سفر، من أجل المشاركة بصحبة أسرهم وأطفالهم فى الانتخابات».

ووصفت التيسيرات المقدمة من السفارة المصرية فى سلطنة عمان بأنها «غير مسبوقة»، مشيرة إلى أن السفارة وممثلى الجالية المصرية والنادى الاجتماعى والكنيسة، قدموا كل التسهيلات الممكنة لتيسير الوصول لصندوق الاقتراع.

وقال نايف عثمان على، رئيس «رابطة شباب أسيوط فى الكويت»، أحد أبناء الجالية المصرية فى الدولة الشقيقة، إن نسبة الإقبال على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية «كبيرة».

وأضاف «على»: «المصريون فى الكويت يشهدون عرسًا ديمقراطيًا بامتياز، وأعداد كبيرة جدًا من المصريين جاءوا من مختلف المناطق والمحافظات، منذ الصباح الباكر، للإدلاء بأصواتهم».

وواصل: «المشهد بالكويت فى منتهى الروعة، ودائمًا ما يقدم المصريون هنا نموذجًا فى حب الوطن، فالمصريون فى الكويت من أكثر الجاليات مشاركة فى الاستحقاقات الانتخابية، حبًا فى مصر ومن أجل استقرارها».

ومن المملكة العربية السعودية، قال أحمد على حسن، عضو الهيئة العليا فى حزب «المصريين الأحرار»، إن نسبة المشاركة «كبيرة للغاية»، خاصة عقب انتهاء صلاة الجمعة، لافتًا إلى أن الفئات الأكثر مشاركة هى الشباب وكبار السن.

وأضاف «حسن»: «أبناء الجالية المصرية جاءوا من كل مناطق المملكة للتصويت فى الانتخابات، مثل مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك وينبع».