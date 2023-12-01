الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عمرو سليمان: المصريون يكتبون التاريخ من جديد بنسب المشاركة في الانتخابات الرئاسية

الدكتور عمرو سليمان
الدكتور عمرو سليمان

أكد الدكتور عمرو سليمان المتحدث باسم حزب حماة الوطن، أن المصريين بالخارج سطروا تاريخا جديدا عبر مشاركة كثيفة في التصويت بأول أيامه في الانتخابات الرئاسية 2024.

وقال المتحدث باسم حماة الوطن، خلال مداخلة هاتفية لـ"إكسترا نيوز"، إننا نسطر تاريخا جديدًا أمام العالم، نؤكد من خلاله قدرتنا على إدارة استحقاقاتنا الدستورية على أكمل وجه.

وأضاف “سليمان” أنه منذ اليوم الأول كانت الدعوة أن يشارك المصريين في هذا الاستحقاق بناء على ما تقدم به المرشحين الأربعة، وكل مرشح له برنامجه وهناك تنوع كبير بين المرشحين ونقول للعالم أن الدولة المصرية تنمو بأيدى أبنائها.

وتُجرى الانتخابات بالخارج على مدار 3 أيام؛ هي: الجمعة والسبت والأحد، (1 و2 و3) من ديسمبر الجاري.

ويحق لكل مصري موجود خارج مصر في اليوم الذي تُجرى فيه انتخابات رئيس الجمهورية، الإدلاء بصوته في الانتخاب إعمالًا لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، حيث تجرى الانتخابات فى الخارج في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

حماة الوطن المصريين المتحدث باسم حماة الوطن الانتخابات الرئاسية 2024

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