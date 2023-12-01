الجمعة 01 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الشاعر خالد تاج الدين يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة بالسعودية

خالد تاج الدين
خالد تاج الدين

أدلى الشاعر الغنائى ومطرب الراب خالد تاج الدين بصوته في انتخابات الرئاسة المصرية في الرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك بحضور السفير طارق المليجى قنصل عام مصر فى الرياض، وعدد من الفنانين، والتي انطلقت في تمام الساعة التاسعة صباحًا للمصريين المقيمين في الخارج .

وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة وعلي مدار 3 أيام تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة أو القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.

وحرص الناخبون على اصطحاب أبنائهم خلال الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة، إيماناً بأهمية المشاركة فى العملية الانتخابية، بهدف دعم مؤسسات الدولة وتثبيت ركائز النظام الديمقراطي، حاملين أعلام مصر ولافتات دعم وتأييد، وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات ، وهي أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية ، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومى سارية أو جواز السفر سارى الصلاحية مثبتا به الرقم القومى.

وبحسب الهيئة، فلا يشترط أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية عند التصويت في انتخابات الرئاسة للمصريين في الخارج، وإنما يشترط فقط في حال الاستعانة بجواز السفر أن يكون سارياً.

مطرب الراب خالد تاج الدين خالد تاج الدين السعودية انتخابات الرئاسة انتخابات الرئاسة المصرية انتخابات الرئاسة المصرية 2024

مواد متعلقة

طرح البوستر التشويقي لفيلم "عادل مش عادل" بطولة أحمد الفيشاوي

القومي للسينما وصندوق التنمية يُنظمان أسبوعًا لسينما فلسطين

أمير عيد ينضم لتريند "يوتيوب" بأغنية "تلك قضية" دعما لفلسطين (فيديو)

ياسمين عبدالعزيز لـ منى الشاذلى: “صديقتى الغالية على قلبى”

عصام زكريا لـ"الدستور": ترجمة 1000 عمل مصري للغة الهندية خطوة مهمة

أشرف زكي لـ"الدستور": خطوة ترجمة الأعمال المصرية للغة الهندية طال انتظارها

اليوم.. بث مشترك لإذاعات وتليفزيونات التعاون الإسلامى واتحاد الإذاعات العربية لدعم فلسطين

مواعيد عرض حلقات مسلسل زينهم على قنوات ON الفضائية وأبرز أحداثه

الأكثر قراءة

عاجل.. إدارة الأهلى تصدم معلول وعبدالمنعم: «الباب مفتوح لرحيل أى لاعب»

الاستعلامات: مصر تأسف لكسر الهدنة المؤقتة في غزة

تفاصيل زيادة علاوة غلاء المعيشة للعاملين في قطاع البترول

هنا بالرقم القومي| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

عاجل.. تصعيد جديد من خالد بيبو ضد محمد عبدالمنعم.. واللاعب يرد

عاجل.. "وول ستريت جورنال": الموساد سيبدأ خطة اغتيال قادة حماس بالخارج بعد انتهاء حرب غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

تجليات الصراحة الصادمة فى الأحلام الغائمة «2»

ماجد حبته

المناخ.. شرم الشيخ.. ودبى

عبدالله شريف

انتخابات الخارج.. وعي وثقة بمستقبل أفضل

د.كريمة الحفناوى

فلسطين عربية والقدس قدسنا

محمد رفعت

المشهد الانتخابى.. صورة مقربة

محمد عبدالعزيز

.. وبدأت أيام الاستحقاق

محاسن السنوسي

من يحكم مصر؟.. الإجابة فى صندوق الاقتراع

عبد الرحيم طايع

الانتخابات الرئاسية والحرب!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. لماذا عادت إسرائيل إلى الحرب فى غزة ورفضت مسارات التفاوض؟

إسرائيل تتوعد حماس بالضربة القاضية مع استئناف العدوان على غزة

دبلوماسى إسرائيلى: نتنياهو عالق فى غزة وفشل بحربه ضد حماس