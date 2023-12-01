عضوة بالشيوخ تشيد بإقبال المصريين بالخارج على صناديق الاقتراع

قالت النائبة حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ، إن الإقبال الكبير من المصريين بالخارج اليوم على صناديق الاقتراع والمشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 التي انطلقت في أولى أيامها، تؤكد مدى وعيهم وإدراكهم بأهمية هذا الاستحقاق الدستوري المهم.

وأشادت عضو مجلس الشيوخ في تصريحات لها، اليوم الجمعة، بما شاهدته على مدار اليوم الأول من تصويت المصريين بالخارج داخل 137 مقرًا للسفارات والقنصليات بـ121 دولة، مشيرة إلى أن الأجواء كانت بمثابة احتفالية في حب مصر.

وأكدت حياة خطاب أن الإقبال الواسع من المصريين بالخارج يعد خير بداية للانتخابات المصرية، مطالبة جموع المصريين بالداخل والخارج بضرورة المشاركة، خاصة أن التصويت في تلك الانتخابات حق وواجب دستوري على كل مواطن.

وأعلنت النائبة حياة خطاب عن دعمها المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لاستكمال ما بدأه من إنجازات في كل المجالات على مدار السنوات السابقة، مشيرة إلى أن الإقليم يشهد العديد من التحديات والتهديدات على كل المستويات التي تتطلب انتخاب السيسي رئيسًا للبلاد لمواجهة هذه التحديات.