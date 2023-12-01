طارق نصير: دعمنا للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي حفاظا على قوام الأمن القومي

قال اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن، ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، وعضو البرلمان العربي، إن الحزب داعم للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي نظرًا لما حققه من إنجازات للدولة المصرية خلال 10 سنوات.

وأضاف نصير، في تصريح خاص على هامش المؤتمر الجماهيري الذي تنظمه أمانة الشباب المركزية لحزب حماة الوطن لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لفتره رئاسية جديده تحت عنوان "معاك يا ريس"، أن ما يهمنا هو الحفاظ على قوام الأمن القومي المصري.

وتابع نصير قائلا: “مرشحنا له باع كبير في هذا المجال نظرًا لخلفيتة العسكرية، ولو نظرنا لهذه النقطة في أي مرشح آخر لنجد مرشحنا يتميز بهذا المجال نظرًا لحنكته العسكرية، فهو الأقوى في الحفاظ على الأمن القومي المصري”.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن الحفاظ على الأمن القومي المصري وإدارة البلاد ليس بالموضوع السهل على أي رئيس يتولي مسئولية الدولة المصرية، مطالبا جموع المصريين بالوقوف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية مؤكدًا أنه الوحيد في هذه اللحظة القادر على أن يصل بالوطن إلى بر الأمان.