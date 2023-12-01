طرح البوستر التشويقي لفيلم "عادل مش عادل" بطولة أحمد الفيشاوي

طرحت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي “عادل مش عادل” البوستر الدعائي التشويقي للفيلم الذي يخوض بطولته النجم أحمد الفيشاوي تمهيدا لطرحه للجمهور بدور العرض السينمائي.

وظهر النجم أحمد الفيشاوي على البوستر التشويقي للفيلم بشكل كارتوني ويجسد خلال الأحداث شخصية محامٍ يواجه العديد من المشاكل في حياته ويحاول حلها في إطار كوميدي.

ومن المقرر طرح فيلم “عادل مش عادل” بدور العرض السينمائي خلال شهر يناير المقبل في مصر والوطن العربي.

أبطال وصناع فيلم عادل مش عادل

فيلم "عادل مش عادل" من بطولة أحمد الفيشاوى، شيرى عادل، محمود البزاوي، دينا، محمد رضوان، أوتاكا، بدرية طلبة، أحمد بجة، ولأول مرة تشارك بالفيلم المطربة نوال صاحبة أغنية "مخاصماك" والتي تصدرت ترند المواقع الاجتماعية وحصلت علي اكثر من ١٣٠ مليون مشاهدة على موقع يوتيوب والفيلم إنتاج عز غنيم وهيثم حسن في أول تعاون مشترك بين الشركتين وقصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال، وإخراج أحمد يسري.

ويسجل أحمد الفيشاوي بفيلم "عادل مش عادل" التعاون الثالث مع المخرج أحمد يسري، بعد أن حققا نجاحًا كبيرًا في فيلمي "ريستا" و" 45 يوم".

فيلم "بنقدّر ظروفك"

ويستعد الفنان أحمد الفيشاوي لخوض تجربة سينمائية جديدة بالتعاقد على فيلم «بنقدّر ظروفك» في الفترة المقبلة.

وأعلن الفيشاوي عن تعاقده على عمل جديد عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، قائلًا: «بسم الله الرحمن الرحيم، تم التعاقد على الفيلم الكوميدي الجديد، بنقدر ظروفك، تأليف سمير النيل، إخراج أيمن مكرم، بطولة، نسرين طافش، محمد محمود، محمود حافظ، عارفة عبدالرسول، إبرام سمير، طاهر أبوليلة، مع كوكبة من نجوم الكوميديا».

فيلم "السيستم"

وينتظر الفيشاوي عرض فيلم "السيستم"، وهو أولى تجارب المخرج أحمد البنداري في عالم السينما، ويجسد أحمد الفيشاوي خلال أحداث العمل شخصية تدعي وحيد الحكيم، وفيلم "السيستم" من بطولة أحمد الفيشاوي، ويشاركه كل من ميس حمدان، نسرين طافش، بسنت شوقي، محمد علي رزق ومن تأليف أحمد مصطفى، وإخراج أحمد البنداري.

ينتمي الفيلم لنوعية الأعمال الكوميدية الممزوجة بالرومانسية، ومأخوذ من فيلم أجنبي يدعى هيتش بطولة الفنان ويل سميث الذي عُرض عام 2005، ويلعب خلاله ويل دور رجل لا يستطيع التعامل مع النساء ويحاول صديقه تعليمه كيفية التعامل معهن.