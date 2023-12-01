"مصر الحديثة" بالشرقية ينظم مؤتمرا حاشدا لدعم الرئيس السيسى لفترة جديدة

نظم حزب مصر الحديثة، مؤتمرا لدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى، لفترة ولاية رئاسية جديدة، بساحة أبو خليل بمدينة الزقازيق

حضر المؤتمر عددا من قادة وأمناء الأحزاب بمحافظة الشرقية، والنواب والمرأة والشباب ورجال الدين الإسلامي والمسيحى والمواطنين اللذيغ حرصوا على رفع الأعلام المصرية وصور السيسى، وحشد كبير من الأهالى.

بدأ المؤتمر بالسلام الوطنى وآيات من الذكر الحكيم، وفى كلمته قال اللواء طارق عجيز امين حزب مصر الحديثة ان الرئيس عبد الفتاح السيسى ظهر كالفارس فى الظلام لينقذ مصر من براثن الفوضى، لافتا الى ان مصر بحاحة لقائد يعرف ملامحها ويستطيع الامساك بزمام امورها.

وطالب الحضور بالالتفاف حول الرئيس لإرسال رسالة للعالم أن الشعب المصري قادر على اختيار رئيسة ولا بديل عنة حيث أنه قادر علي الدفاع عن مصر وأرضها ولولاة ما كانت مصر باقية.

وقال إن إنجازات الرئيس خلال ١٠سنوات واضحة ولا ينكرها سوي الجاحد والحاقد علي مصر.

وأوضح أن الرئيس السيسي واجهه الكثير من التحديات واعاد لمصر مكانتها الطبيعة وان ما حدث من وساطة وهدنة في أحداث غزة دليل علي قوة مصر ورئيسها.

وقال إن الشعب المصري سيزحف الي اللجان الانتخابية تعبيرا علي حبهم ودعمهم للرئيس السيسي وسيشاهد العالم ملايين المصريين وهم في حالة اصطفاف كامل خلف قيادتهم الحكيمة.



وتحدث العميد شريف سمير نائب أمين عام حزب مصر الحديثة بقوله أن مصر تواجه تحديات كثيرة بالداخل والخارج ولابد من الوقوف صفا واحدا خلف القائد عبد الفتاح السيسي الوطني المخلص الشجاع للتصدي للمؤامرات والمخططات الشيطانية وان الوقوف صفا واحدا هو السبيل الوحيد لمواجهة تلك المؤامرات.

وطالب الحضور بالتوجه الي اللجان للإدلاء بأصواتهم من أجل رد الجميل والاستمرار لمسيرة الأمن والامان واستكمال النهضة الشاملة التي امتدت إلى أرجاء مصر.

وأشار إلى أن القوات المسلحة شهدت طفرة هائلة في عهد الرئيس السيسي حيث تم تزويدها بأحدث الأسلحة من طائرات غواصات بحرية وقواعد حربية وأن قراره بتنويع مصادر السلاح كان صائبا حتى لا يتحكم أحد في قواتنا المسلحة.