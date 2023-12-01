مشهد إنساني بقنصلية مصر في دبي بأول أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية

عرضت فضائية “إكسترا نيوز” مشهدًا إنسانيًا لأحد قضاة لجنة قنصلية مصر في دبي، لحظة خروجه من مقر اللجنة لمساعدة سيدة من كبار السن على التصويت في الانتخابات الرئاسية.

الانتخابات الرئاسية.. تصويت المصريين في الخارج

بدأت الجاليات المصرية في الخارج، اليوم الجمعة، التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك لمدة 3 أيام من 1 حتى 3 ديسمبر الجاري، بدءًا من التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة، وذلك في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة حول العالم.

قائمة المرشحين

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلًا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى (رمز السلم)