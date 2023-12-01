الجمعة 01 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

القومي للسينما وصندوق التنمية يُنظمان أسبوعًا لسينما فلسطين

بوستر فيلم عزة مونامور
بوستر فيلم عزة مونامور

ينطلق الأحد المُقبل، "أسبوع السينما الفلسطينية" والذي ينظمه المركز القومي للسينما، برئاسة الدكتور حسين بكر، بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، بسينما الهناجر، بساحة دار الأوبرا المصرية.

ويقام "أسبوع السينما الفلسطينية" تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وضمن الفعاليات التي تُقيمها الوزارة للتضامن مع القضية الفلسطينية.

ومن المقرر أن تبدأ الفعاليات التي تنطلق يوميا في تمام السادة مساء، بعرض الفيلم الوثائقي الطويل "من تحت الركام" إخراج ANNE TSOULIS، تعقبه ندوة يُديرها الناقد السينمائي، عصام زكريا ، ويتحدث فيها مدير التصوير، الدكتور محمد شفيق، والمخرج طارق يخلف.

ويُعرض الفيلم الوثائقي الطويل "شيرين أبو عاقلة"، إخراج معن سمارة، ثاني أيام البرنامج الإثنين ٤ ديسمبر الجاري، وتعقبه ندوة يديرها الكاتب الصحفي، أيمن الحكيم،  ويستضيف خلالها مدير التصوير الدكتور محسن أحمد.

أما يوم الثلاثاء ٥ ديسمبر الجاري، فيُعرض الفيلم الوثائقي الطويل "العنصرية"، إخراج فايق جرادة، تليه ندوة يديرها الناقد السينمائي، أسامة عبد الفتاح، بحضور المخرج فايق جرادة.

كما يُعرض يوم الأربعاء ٦ ديسمبر الجاري، الفيلم الوثائقي الطويل "كريم حُرًا" إخراج خليل جبران، تعقبه ندوة يديرها الناقد السينمائي، إسلام أحمد علي، ويستضيف خلالها مدير التصوير،  سعيد الشيمي .

والخميس ٧ ديسمبر الجاري، يُعرض الفيلم الروائي الطويل "غزة مونامور"، وتعقبه ندوة تديرها الناقدة السينمائية، شاهندة محمد، وتستضيف خلالها المخرجة هالة جلال.

وتختتم الفعاليات، الجمعة ٨ ديسمبر الجاري، بعرض فيلم التحريك "البرج" إخراج MATS GRORUD، تليه ندوة يُديرها الناقد السينمائي، أحمد سعد الدين، ويتحدث خلالها  فنان الرسوم المتحركة الدكتور معتز الشحري.

السينما الفلسطينية المركز القومي للسينما المركز القومي صندوق التنمية الثقافية دار الأوبرا المصرية القضية الفلسطينية

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