قناة "CBC" تطلق تغطية خاصة لتصويت المصريين بالخارج

أطلقت قناة CBC اليوم، تغطية خاصة لتصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية، ومتابعة آخر مستجدات العملية الانتخابية مع الجاليات في كل دول العالم.

وتتناول التغطية أبرز وأهم المستجدات لتصويت المصريين وكل ما يتعلق بانتخابات الرئاسة 2024، وكافة ما يصدر من بيانات عن الهيئة الوطنية للانتخابات.

استعرض التغطية الخاصة لانتخابات الرئاسة كل من الإعلامي أحمد العدل، والإعلامية جيرمين شلبي، وتستمر المتابعة على مدار أيام التصويت في تمام الساعة الثانية ظهراً، والساعة الخامسة مساءً.