الجمعة 01 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الانفجارات تمتزج مع صوت الأذان في غزة.. الاحتلال يواصل قصف القطاع

جريدة الدستور

امتزجت أصوات الانفجارات والأذان في غزة، حيث واصلت قوات الاحتلال قصفها على محافظتي خان يونس ورفح.

وقال الإعلامي همام مجاهد، على شاشة القاهرة الإخبارية، معلقًا على صور من غزة، إن القصف الإسرائيلي استهدف مناطق جنوب القطاع في وقت رفع أذان المغرب، فامتزجت أصوات القصف المدفعي وقصف الطيران، مع أصوات الأذان.

وأوضح أن خان يونس ورفح كانت من المناطق التي دعا الاحتلال الإسرائيلي السكان في الشمال إلى النزوح إليها في الجنوب، لكنها لم تسلما من القصف. 

واشتبكت فصائل المقاومة الفلسطينية، قبل قليل، مع جنود للاحتلال الإسرائيلي في محيط مستشفى الرنتيسي بقطاع غزة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت قبل قليل، عن استشهاد 109 شهداء إثر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ انتهاء الهدنة.

غزة ورفح خان يونس ورفح قصف مدفعى صوت الأذان في غزة

مواد متعلقة

سفير مصر بألمانيا: 3 لجان لاستقبال الناخبين المقيدين فى جداول الانتخابات الرئاسية

عضو الجالية المصرية فى بريطانيا يكشف تطلعات المصريين بالخارج فى رئيسهم

رئيس الجالية المصرية فى ألمانيا: جئنا من فرانكفورت للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية (فيديو)

محمود فوزى يدعو المصريين بالخارج للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية

محمود فوزى: السيسى يعمل بسعى لتوفير حياة كريمة للمصريين وتنشيط الحياة الحزبية

حملة المرشح السيسى: عقدنا 110 لقاءات مع خبراء والتقينا 2750 زائرًا

تحرك الوفد الأمنى المصرى من معبر رفح إلى غزة لاستلام المحتجزين

مندوب فلسطين فى الأمم المتحدة: هذه الفترة هى الأكثر فتكًا بالضفة الغربية

الأكثر قراءة

عاجل.. "وول ستريت جورنال": الموساد سيبدأ خطة اغتيال قادة حماس بالخارج بعد انتهاء حرب غزة

عاجل.. تصعيد جديد من خالد بيبو ضد محمد عبدالمنعم.. واللاعب يرد

ياسمين عبدالعزيز لـ منى الشاذلى: “صديقتى الغالية على قلبى”

عاجل.. لماذا عادت إسرائيل إلى الحرب فى غزة ورفضت مسارات التفاوض؟

"غادر باكيًا".. محمد عبدالمنعم يتعرض للإصابة قبل مواجهة يانج أفريكانز

رابط الاستعلام عن المقر الانتخابي بالرقم القومي وتغيير اللجنة الانتخابية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

فلسطين عربية والقدس قدسنا

محمد رفعت

المشهد الانتخابى.. صورة مقربة

محمد عبدالعزيز

.. وبدأت أيام الاستحقاق

محاسن السنوسي

من يحكم مصر؟.. الإجابة فى صندوق الاقتراع

عبد الرحيم طايع

الانتخابات الرئاسية والحرب!

علي سعدة

الانتخابات.. فريضة وطنية

مدحت بشاى

المشاركة السياسية والانتخابات الرئاسية

خالد حريب

تصويت المصريين بالخارج فى انتخابات الرئاسة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. لماذا عادت إسرائيل إلى الحرب فى غزة ورفضت مسارات التفاوض؟

إسرائيل تتوعد حماس بالضربة القاضية مع استئناف العدوان على غزة

دبلوماسى إسرائيلى: نتنياهو عالق فى غزة وفشل بحربه ضد حماس