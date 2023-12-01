الانفجارات تمتزج مع صوت الأذان في غزة.. الاحتلال يواصل قصف القطاع

امتزجت أصوات الانفجارات والأذان في غزة، حيث واصلت قوات الاحتلال قصفها على محافظتي خان يونس ورفح.

وقال الإعلامي همام مجاهد، على شاشة القاهرة الإخبارية، معلقًا على صور من غزة، إن القصف الإسرائيلي استهدف مناطق جنوب القطاع في وقت رفع أذان المغرب، فامتزجت أصوات القصف المدفعي وقصف الطيران، مع أصوات الأذان.

وأوضح أن خان يونس ورفح كانت من المناطق التي دعا الاحتلال الإسرائيلي السكان في الشمال إلى النزوح إليها في الجنوب، لكنها لم تسلما من القصف.

واشتبكت فصائل المقاومة الفلسطينية، قبل قليل، مع جنود للاحتلال الإسرائيلي في محيط مستشفى الرنتيسي بقطاع غزة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت قبل قليل، عن استشهاد 109 شهداء إثر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ انتهاء الهدنة.