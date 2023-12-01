الجمعة 01 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

القاهرة الإخبارية| الاحتلال يتوعد باستئناف العملية البرية بـ غزة خلال أيام

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن أنه من المتوقع أن تتجدد العمليات البرية بقطاع غزة خلال الأيام المقبلة؛ وذلك حسبما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها.

وأكد جيش الاحتلال أنهم معنيون باستمرار مسار التفاوض لاستعادة الأسرى، مطالبًا سكان جباليا والزيتون بالتوجه لجنوبي وادي غزة.

واستأنف الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة منذ أمس، ولم يترك مكانًا من شمال القطاع أو جنوبه إلا وقصفه، حسبما أفادت مراسلة "القاهرة الإخبارية".

القاهرة الإخبارية العمليات البرية بقطاع غزة الاحتلال

مواد متعلقة

"القاهرة الإخبارية": إصابة شاب برصاص الاحتلال فى مواجهات شمال الخليل

المقاومة الفلسطينية: اشتباكات مع جنود الاحتلال بمحيط مستشفى الرنتيسى

القاهرة الإخبارية| حزب الله يستهدف تجمعًا لجنود الاحتلال بمحيط موقع ‏"جل العلام"

"القاهرة الإخبارية": العملية الانتخابية فى واشنطن تجرى بسلاسة شديدة

صحة فلسطين: 109 شهداء إثر العدوان على غزة منذ انتهاء الهدنة

عادل حمودة: تصويت المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية يدل على نمو وتقدم مصر

عادل حمودة: الدولة المصرية ثابتة على موقفها الرافض لتصفية القضية الفلسطينية

مصادر لـ"القاهرة الإخبارية": مصر تذلل معوقات تنفيذ المرحلة السابعة من صفقة التبادل

الأكثر قراءة

عاجل.. "وول ستريت جورنال": الموساد سيبدأ خطة اغتيال قادة حماس بالخارج بعد انتهاء حرب غزة

عاجل.. تصعيد جديد من خالد بيبو ضد محمد عبدالمنعم.. واللاعب يرد

ياسمين عبدالعزيز لـ منى الشاذلى: “صديقتى الغالية على قلبى”

عاجل.. لماذا عادت إسرائيل إلى الحرب فى غزة ورفضت مسارات التفاوض؟

"غادر باكيًا".. محمد عبدالمنعم يتعرض للإصابة قبل مواجهة يانج أفريكانز

رابط الاستعلام عن المقر الانتخابي بالرقم القومي وتغيير اللجنة الانتخابية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

فلسطين عربية والقدس قدسنا

محمد رفعت

المشهد الانتخابى.. صورة مقربة

محمد عبدالعزيز

.. وبدأت أيام الاستحقاق

محاسن السنوسي

من يحكم مصر؟.. الإجابة فى صندوق الاقتراع

عبد الرحيم طايع

الانتخابات الرئاسية والحرب!

علي سعدة

الانتخابات.. فريضة وطنية

مدحت بشاى

المشاركة السياسية والانتخابات الرئاسية

خالد حريب

تصويت المصريين بالخارج فى انتخابات الرئاسة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. لماذا عادت إسرائيل إلى الحرب فى غزة ورفضت مسارات التفاوض؟

إسرائيل تتوعد حماس بالضربة القاضية مع استئناف العدوان على غزة

دبلوماسى إسرائيلى: نتنياهو عالق فى غزة وفشل بحربه ضد حماس