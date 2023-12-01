القاهرة الإخبارية| الاحتلال يتوعد باستئناف العملية البرية بـ غزة خلال أيام

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن أنه من المتوقع أن تتجدد العمليات البرية بقطاع غزة خلال الأيام المقبلة؛ وذلك حسبما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها.

وأكد جيش الاحتلال أنهم معنيون باستمرار مسار التفاوض لاستعادة الأسرى، مطالبًا سكان جباليا والزيتون بالتوجه لجنوبي وادي غزة.

واستأنف الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة منذ أمس، ولم يترك مكانًا من شمال القطاع أو جنوبه إلا وقصفه، حسبما أفادت مراسلة "القاهرة الإخبارية".