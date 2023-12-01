الجمعة 01 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إقبال جماهيري على مؤتمر "مصر الحديثة" لتأييد الرئيس السيسي في دمياط

دمياط
دمياط

شارك الآلاف من أهالي محافظة دمياط  في المؤتمر الجماهيري الذي نظمه حزب مصر الحديثة في محافظة دمياط عصر اليوم الجمعة، لتأييد المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة بحضور جماهيري كبير.

كما تحركت مسيرات شعبية من قرى محافظة دمياط دعما للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في طريقها إلى المؤتمر الحاشد الذي ينظمه حزب مصر الحديثة  دعما للمرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة حيث تحركت مسيرات حاشدة بالسيارات من قرى الشعراء وعرب النهضة ومدينة السرو ومدينة الزرقا.

واستعدت محافظة دمياط لإجراء انتخابات الرئاسة في  ١٠ لجان عامة و١٤١ مركز انتخابى و١٧٦ لجنة فرعية لاستقبال ١١١١٥٦٨ ناخب وناخبة،  حيث سيتم عقد غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة

كما سيتم التواصل على مدار اليوم مع غرف العمليات الفرعية لمتابعة العملية الانتخابية أولا بأول.

كما وفر رؤساء الوحدات المحلية  كافة التجهيزات للمقار الانتخابية وتخصيص واماكن لانتظار المواطنين مجهزة بمظلات وكراسي متحركة لتسهيل حركة كبار السن وذوى الهمم، والتنسيق مع القطاعات الخدمية والمرافق لتواجد طواقم نوبتجية بالمقار على مدار ٢٤ ساعة، ورفع الاشغالات وتكثيف حملات النظافة بمحيط المقار وإزالة اللوحات الإعلانية الخاصة بالانتخابات مع بداية فترة الصمت الانتخابى، والتنسيق مع إدارة المواقف لتوفير وسائل مواصلات إلى المقار.

كما تم التنسيق بين مديريتى التربية والتعليم والشباب والرياضة والمنطقة الأزهرية وباتخاذ ما يلزم نحو تجهيز المدارس والمعاهد والمراكز التى ستقام بها الانتخابات قبل بدء الانتخابات.

كما قال رئيس قطاع الكهرباء في انه تم التشديد على انتظام التيار الكهربائي ومنع انقطاعه خلال تلك الفترة وتوفير مولدات تحسبًا لحدوث أى طارئ حيث تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط رفع حالة الاستعداد في دمياط.

دمياط الترشح لـ انتخابات الرئاسة أحداث دمياط أبرز انجازات الرئيس السيسي التربية

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