الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": 60 شهيدًا وعشرات المصابين فى غزة اليوم

غزة
غزة

قالت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الاحتلال الإسرائيلي استأنف عملياته العسكرية في قطاع غزة منذ أمس، ولم يترك مكانًا من شمال القطاع أو جنوبه إلا وقصفه.

وأضافت أن ضربات قوات الاحتلال تمركزت في شمال قطاع غزة، مشيرة إلى أن الحديث حتى الآن عن سقوط 60 شهيدًا وعشرات الجرحى منذ السابعة صباحًا وحتى الآن.

وتابعت: "11 شهيدًا و40 إصابة وصلت إلى مستشفيات شمال قطاع غزة"، مشيرة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي أيضًا يحاول تكثيف ضرباته في مناطق الجنوب بشكل مضاعف عن الشمال، حيث تم استهداف عدد من المنازل بشكل مباشر.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أيضًا قصفت محيط مستشفى ناصر بخان يونس، بالإضافة إلى استهدافات عديدة في محيط شركة الكهرباء، فضلًا عن استهدافات طالت عددًا من المنازل في شمال قطاع غزة، ومدرسة تؤوي النازحين بالفسفور في منطقة جباليا.

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