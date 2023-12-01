"المصريين أهُم".. هتافات الجالية المصرية فى الكويت أثناء الإدلاء بأصواتهم الانتخابية (فيديو)

تعالت هتافات الجالية المصرية في مقر السفارة المصرية في الكويت، حيث استمروا في ترديد "أهُم أهم المصريين أهم" وحرصوا على رفع أعلام مصر ورفرفت خلال الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.

وتوافد أعداد كبيرة من الجالية المصرية على مقر السفارة المصرية في الكويت، وذلك للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية 2024، وذلك تزامنا في الساعات الأولى مع بداية فتح باب التصويت لانتخابات الخارج فى يومها الأول.

وشهد مقر السفارة المصرية في الكويت إقبالا كبيرا من قبل الجالية المصرية للمشاركة والتصويت في الانتخابات الرئاسية، وحرصوا على التوافد منذ الساعات الأولى من بدء عملية التصويت حاملين أعلام مصر ومرددين هتافات "تحيا مصر".

انتخابات رئاسة الجمهورية 2024

وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة وعلى مدار 3 أيام، تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التي يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت، واختيار المرشح الذي يرغب في انتخابه، ووضع بطاقة الاقتراع في الصندوق المخصص لذلك.

وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.