الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية: مشاركة الجاليات المصرية فى اختيار رئيس مصر واجب وطنى يكفله الدستور

النائبة نيفين حمدي
النائبة نيفين حمدي

دعت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، جموع المصريين المقيمين خارج البلاد خلال فترة الانتخابات الرئاسية، إلى المشاركة والحرص على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التي بدأت اليوم الجمعة وتستمر لمدة ثلاثة أيام تنتهي الأحد المقبل، مشيرة الي أن اللجان الانتخابية بمقار السفارات والقنصليات المصرية حول العالم تفتح أبوابها أمام الناخبين في التوقيتات من 9 صباحًا حتى 9 مساءً بتوقيت كل دولة.
 

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الانتخابات الرئاسية.. المصريون بتونس يتوافدون على لجان التصويت بمقر السفارة (فيديو)

توافد المصريين بالخارج على لجان الاقتراع يعكس حرصهم على دعم وطنهم

وقالت النائبة نيفين حمدي إن ما شهدته اللجان منذ اللحظات الأولى لبدء عمليات الاقتراع ببعض الدول، من توافد المصريين للمشاركة في العرس الديمقراطي يعكس مدى حرصهم على تمسكهم بمقدرات وطنهم ومشاركتهم في رسم مستقبل البلاد، خلال المرحلة المقبلة والفارقة من عمر الوطن، التي يسعى فيها الجميع إلى ترسيخ الممارسة الديمقراطية في البلاد.

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زغاريد وأفراح.. سيدة مصرية في أبوظبي تحتفل بمشاركتها في الانتخابات

 

وأكدت عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب على وعى الجاليات المصرية بالخارج بأهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية بقوة بل حث بعضهم البعض من أجل التصويت بكثافة في إطار دورهم الوطني المنوط به نحو وطنهم، وبما يكفله القانون والدستور من ممارسة حقهم الانتخابي واعتباره واجبًا وطنيًا على كل المصريين بالداخل والخارج.

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مشاركة كبيرة من أبناء الجالية المصرية في الأردن للإدلاء بأصواتهم

 المشاركة تبعث رسائل للعالم أجمع مفادها وعي المصريين بأهمية الانتخابات

وأضافت نائبة حماة الوطن أن حرص المصريين بالخارج على المشاركة والتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، يبعث رسائل للعالم أجمع مفادها وعي المصريين بأهمية تلك الانتخابات والتفافهم حول رئيس وطني يعشق تراب الوطن ويحافظ على أمنه وسلامة شعبه، فضلًا عن ما تمثله تلك الانتخابات من المحافظة على المصلحة العليا للبلاد في تلك المرحلة الهامة، وأيضًا ستكون مثالًا ونموذجًا يُحتذى به جيلًا بعد جيل، ويحتم ذلك على المصريين الاضطلاع بمسئوليتهم الوطنية تجاه مصر وما سينتج عنها من عوامل داعمة لتحقيق الأمن والاستقرار واستكمال مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة التي يتمناها ويحلم بها كل المصريين.

وتجرى عمليات الاقتراع بالانتخابات الرئاسية خارج البلاد أيام الجمعة والسبت والأحد في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

النائبة نيفين حمدي التصويت في الخارج الانتخابات الرئاسية الجاليات المصرية لجنة الشؤون الأفريقية

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