الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

«سند مصر».. المصريون بالخارج يشاركون بكثافة في الانتخابات الرئاسية بالسفارات والقنصليات المصرية

انتخابات الرئاسة
انتخابات الرئاسة للمصريين في الخارج

مع مضي ما يقرب من نصف ساعات أول أيام انتخابات الرئاسة المصرية 2024 للمصريين في الخارج، ظهرت ملامح جلية لهذا اليوم  لعل أبرزها الحضور المشرف للجاليات المصرية على مستوى العديد من دول العالم. 

رصدت غرفة عمليات وزارة الهجرة هذا الحضور، مؤكدة على التوافد الحاشد والإقبال الكثيف من الناخبين بأعداد كبيرة في عدد من الدول، وأكدت الغرفة أنه قد ظهر في صدارة المشهد الأعداد المتوافدة في كلُا من دول المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة والكويت.

حملة "مواطن" تشيد بتدفق الناخبين المصريين المقيمين في الخارج على بالسفارات والقنصليات

في الوقت نفسه أشادت حملة "مواطن" لدعم مصر بالخارج بتدفق الناخبين المصريين المقيمين في الخارج على المقار الانتخابية بالسفارات والقنصليات المصرية في مختلف الدول العربية للمشاركة بإدلاء أصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

وقالت الحملة أن الساعات الأولى للعملية الانتخابية شهدت إقبالًا شديدًا من قبل المواطنين في الدول العربية للإدلاء بأصواتهم خاصة في كل من الكويت واصفة إياها بأنه قد امتدت فيها طوابير الناخبين لمسافات طويلة.

 

وكذلك المملكة العربية السعودية التي شهدت انتقال حافلات متعددة للمقيمين بعيدًا عن المقار الانتخابية، وأيضًا كلًا من دول الإمارات العربية المتحدة وقطر والأردن والبحرين وسلطنة عمان.

مشاركة واسعة على الانتخابات في الإمارات تزامنا مع حضور الرئيس لمؤتمر "كوب 28"

في الإطار نفسه قالت دينا الجعفري منسقة حملة "أنا مواطن" بدولة الإمارات، أن الجالية المصرية حريصة على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، وأضافت الجعفري في مداخلة لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى، أن المصريون في الخارج ينتظرون هذا اليوم من أجل الوقوف مع مصر، لافتة إلى أن عددًا كبيرًا من المواطنين أقبلوا على المشاركة في اليوم الأول للتصويت، خصوصًا مع تواجد الرئيس السيسي في الإمارات لحضور مؤتمر "كوب 28".

وتابعت "كلنا أسرة واحدة، والمصريون كلهم يتعاونون مع بعض، الناخب يصطحب بطاقته أو جواز السفر وهناك تسهيلات للمصريين وحتى إذا كانت البطاقة غير سارية يمكن للمواطن أن يُدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية، وكل المصريين مرحب بهم".

كما أكدت منسقة حملة أنا المواطن على أن هناك مقران انتخابيان وهما القنصلية المصرية بدبي والسفارة المصرية بأبوظبي عاصمة الإمارات، مشيرة إلى أنهما مجهزتان لاستقبال المصريين مثل ذوي الهمم وكبار السن، بالإضافة إلى وجود العديد من الأعمال التطوعية من مواطنين مصريين لمساعدة الجالية المصرية، وكلهم موجودون عند السفارة.

ومن بين الدول التي شهدت توافدًا لأعداد كبيرة أيضًا من المنتخبين من أبناء الجالية المصرية هي دولة البحرين، التي شهدت إقبالًا كثيفًا من أبناء الجالية على مقر السفارة للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية 2024، وذلك مع بداية فتح باب التصويت بالانتخابات في الخارج.

إشادة بالإجراءات والتنظيمات لعملية التصويت في البعثات الدبلوماسية المصرية

وقد حرص المواطنين فيها على التوافد منذ الساعات الأولى من بدء عملية التصويت حاملين أعلام مصر ومرددين هتافات "تحيا مصر"، وأثنت حملة أنا المواطن على الإجراءات والتنظيمات لعملية التصويت في البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج وأكدت أن الناخبين يدلون بأصواتهم في جو يسوده الفرحة والمحبة.

وكانت قد بدأت الجاليات المصرية بالخارج، اليوم الجمعة، التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك لمدة 3 أيام من 1 حتى 3 ديسمبر الجاري، بدءًا من التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة، وذلك في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة حول العالم. 

قائمة المرشحين

أما عن قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية فتضم كلا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر (رمز السلم). 

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