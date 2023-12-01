تقارير عالمية: انتخابات الرئاسة المصرية بالخارج عرض حماسى وارتباط سياسى قوى بالوطن

سلطت وسائل الإعلام الدولية الضوء على انطلاق انتخابات الرئاسة المصرية في الخارج، وحرصت الجاليات المصرية على المشاركة في هذا السباق الانتخابي ما يعكس مدى ارتباط المصريين في الخارج بالمشهد السياسي في الوطن.

انتخابات المصريين فى الخارج.. مشاركة عميقة من المغتربين وشهادة للاعتزاز بالوطن

وأكدت شبكة "بي إن إن" الكندية أنه في عرض حماسي للمشاركة، يتجمع الجالية المصرية المغتربة في دبي في القنصلية المصرية، وتتجه أعينهم نحو الانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة عام 2024. يعد هذا الحدث شهادة على المشاركة العميقة للمغتربين المصريين في سياسة بلدهم الأصلي بغض النظر عن مواقعهم الجغرافية.

وأضافت الشبكة أن المصريين المقيمين في دبي يظهرون ارتباطًا قويًا بالمشهد السياسي في وطنهم ورغبة صادقة في المساهمة في تشكيل مستقبله. وتوقعاتهم للانتخابات تؤكد أهمية هذا الحدث، ليس فقط للمصريين في دبي، ولكن أيضًا للمصريين في أنحاء أخرى من العالم.

وأكدت أيضًا أن من المتوقع أن يحصل الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي على فترة ولاية جديدة في الانتخابات المقرر إجراؤها محليًا في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر، حيث يعد هو المرشح الأكثر شعبية في مصر.

الرئيس السيسى أعاد لمصر وحدة شعبها وسيادتها وأمن حدودها

بينما أكد موقع "كارول نيوز" الأمريكي أن مصر تشهد عصرًا جديدًا من الديمقراطية، حيث أصبحت الحكومة الحالية رمزًا للأمل والإثارة والتغيير المحتمل. وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الشخصية الأكثر شعبية في مصر في الوقت الحالي. وقال توبي خليل، 25 عامًا، رئيس النادي القبطي، الذي يمثل المصريين الأرثوذكس في جامعة جيمس كوك: "أولًا، مصر تتخذ الخطوات الصحيحة من خلال إجراء الانتخابات... لم يكن الأمر على هذا النحو أبدًا".

وأضاف خليل: "لم تكن فترة ولاية مرسي مفيدة، صور الهلال والصليب أثناء الاحتجاج في مصر التي وحدت المتظاهرين في عام 2011 تم تجاهلها في عهد مرسي بعد ذلك".

وأوضح أن السيسي نجح في توحيد صفوف المصريين مرة أخرى وتعزيز السيادة مرة أخرى وتأمين الحدود في ظل اشتعال الصراع على الجبهات الثلاث المحيطة بالبلاد.

وفي رأي خليل وقطاع واسع من الشعب المصري، يبدو أن الرئيس السيسي قوة موحدة للشعب، مما يدفع الملايين للتوجه إلى صناديق الاقتراع للتعبير عن رغبتهم في إعادة انتخاب الرئيس السيسي مرة أخرى وضمان استقرار مصر ووحدة شعبها.