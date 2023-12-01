الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أسقف النمسا والقطاع السويسرى يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

اسقف النمسا
اسقف النمسا

أدلى الأنبا جابرييل، أسقف النمسا والقطاع السويسري، صباح اليوم، بصوته في الانتخابات الرئاسية  لعام 2023، والتي انطلقت للمصريين بالخارج صباح اليوم الجمعة، وتستمر حتى الأحد 3 ديسمبر 2023.

كما أدلى عدد من كهنة ورهبان إيبارشية النمسا للأقباط الأرثوذكسية بأصواتهم في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية بالخارج.

اسقف النمسا وكهنة الإيبارشية

وتوافد عدد كبير من أبناء الجالية المصرية في النمسا خلال الساعات الأولى لبدء التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين بالخارج.

انطلاق الانتخابات بالخارج

بدأت الجاليات المصرية بالخارج، اليوم الجمعة، التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك لمدة 3 أيام من 1 حتى 3 ديسمبر الجاري، بدءًا من التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة، وذلك في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة حول العالم. 

وأنهت جميع القنصليات والسفارات استعداداتها لاستقبال جموع المصريين بالخارج، بالتنسيق مع ممثلي الكيانات والجاليات المصرية فى كل الدول؛ لتذليل جميع الصعوبات التي قد تواجه الناخبين، والرد على جميع الأسئلة والاستفسارات حول أماكن وآليات التصويت والمشاركة.

إجراءات الاقتراع بالخارج

ونشرت الهيئة الوطنية للانتخابات إجراءات الاقتراع داخل لجان المصريين بالخارج، حيث يتوجه الناخب لمقر السفارة أو القنصلية الأقرب إليه ويقدم لرئيس اللجنة بطاقة رقمه القومي أو جواز سفره (ساري الصلاحية) للتحقق من شخصيته، ومدى كونه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين، وبناءً عليه يحصل على بطاقة اقتراع يتوجه بها إلى المكان المخصص للتصويت.

قائمة المرشحين

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر (رمز السلم).
 

الأنبا جبرييل أسقف النمسا والقطاع السويسري الأنتخابات الرئاسية لعام 2023 للمصريين بالخارج

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