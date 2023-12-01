"الاتصالات": تأسيس 162 شركة جديدة بالقطاع خلال سبتمبر الماضى

كشف تقرير مؤشرات قطاع الاتصالات، الصادر اليوم الجمعة عن وزارة الاتصالات، أنه تم تأسيس عدد 162 شركة خلال شهر سبتمبر 2023 برأسمال قيمته 53.37 مليون جنيه مقارنة بنحو 225 شركة عن نفس الفترة عام 2022 برأسمال قيمته 104.61 مليون جنيه.

تأسيس 162 شركة جديدة بالقطاع خلال سبتمبر 2023

وقال التقرير الذي حصلت الدستور علي نسخة منه، أنه تم تأسيس عدد 144 شركة بقطاع تكنولوجيا المعلومات برأسمال قيمته 48.69 ونحو 15 شركة بقطاع خدمات تكنولوجيا النظيم برأسمال 3.83 مليون جنيه ونحو 3 شركات بقطاع الاتصالات.

إنشاء 247 شركة جديدة خلال أغسطس 2023



وتابع التقرير أنه تم تأسيس 247 شركة جديدة خلال شهر أغسطس 2023 برأسمال قيمته 93.45 مليون جنيه، وتوزعت كالآتي 196 شركة بقطاع تكنولوجيا المعلومات برأسمال قيمته 82.59 مليون جنيه، ونحو 47 شركة بقطاع خدمات تكنولوجيا النظم برأسمال 10.64 مليون جنيه وعدد 4 شركات بقطاع الاتصالات.

في حين توزعت الشركات في سبتمبر 2022 كالآتي، 168 شركة في قطاع تكنولوجيا المعلومات برأسمال قيمته 81.03 مليون جنيه، و54 شركة بقطاع خدمات تكنولوجيا النظم برأسمال قيمته 23.51 مليون جنيه وعدد 3 شركات اتصالات.

3 تريليونات دولار حجم سوق الشركات الناشئة عالميًا

وبلغ حجم سوق الشركات الناشئة على مستوى العالم نحو 3 تريليونات دولار؛ حيث يعد قطاع الشركات الناشئة إحدي الركائز الأساسية فى كل الاقتصاديات سواء فى الدول المتقدمة ذات الاقتصاديات الكبرى أو فى الدول ذات الاقتصاديات الناشئة.

وقال وزير الاتصالات أن مصر حققت نموا فى الاستثمارات فى الشركات الناشئة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة تتراوح بين 3-4 % خلال عام 2022 مقارنة عن العام الذى يسبقه على الرغم من التراجع فى النمو على مستوى الإقليم.

مصر تحتل المركز الأول في عدد الصفقات الاستثمارية بالشركات الناشئة

شغلت مصر المركز الأول فى منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط فى عدد الصفقات الاستثمارية فى الشركات الناشئة خلال عام 2022، وهو الأمر الذى يبرهن على قدرة الشركات على الإبداع وتقديم حلول ذات قيمة.

كما حققت مصر نمو فى الربع الأول من عام 2023، كما شغلت المركز الثاني فى منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط فى حجم الصفقات.