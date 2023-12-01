الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تقرير أمريكى: حكم الرئيس السيسى ضرورى لأمن الشرق الأوسط

انتخابات الرئاسة
انتخابات الرئاسة في الخارج

سلط موقع "بريكلي بولتيكل ريفيو" الأمريكي الضوء على انطلاق الانتخابات الرئاسية في مصر والتي بدأت خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة للمصريين في الخارج، حيث تأتي هذه الانتخابات في ظل اشتعال الحرب الأكثر توترًا في الشرق الأوسط بعدوان إسرائيل على قطاع غزة ودور مصر المحوري والحاسم في الأزمة.

مصر تتمتع بأهمية اقتصادية وسياسية لا تتغير

وأوضح الموقع أنه في خضم الفظائع الأخيرة في الشرق الأوسط، تحول انتباه العالم مرة أخرى نحو القوى الإقليمية الكبرى مثل مصر، حيث تتميز بأنها تتمتع بأهمية اقتصادية وسياسية لا تتغير، فقناة السويس لا تزال واحدة من طرق النفط الرئيسية؛ ويشكل سكانها خمس العرب؛ جيشها هو من بين الأقوى في العالم؛ وكانت دائمًا إحدى الدول الرائدة في شمال إفريقيا والاتحاد الإفريقي وغيرها من التحالفات الإقليمية والدولية. 

وأضاف أنه جغرافيًا، تربط حدود الدولة شمال إفريقيا، وعمق القارة، وبلاد الشام، ودول الخليج على البحر الأحمر، وأوروبا المتوسطية، هذه المزايا الساحقة جعلت مصر "ملكة" اقتصادية وسياسية. 

وأشار إلى أنه في ظل عهد الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، نجح في حماية حدود مصر وسيادتها بعد حكم الإخوان الذين فشلوا في تحقيق آمال الشعب المصري.

وأوضح الموقع الأمريكي أن استمرار الرئيس السيسي في حكم مصر أصبح له أبعاد أكثر أهمية من استقرار مصر، فمصر الآن محاطة من كل جهاتها بالتوترات سواء ليبيا الممزقة من الغرب أو الحرب الأهلية في السودان من الجنوب أو القصف الإسرائيلي على قطاع غزة في الصراع الأكثر دموية من الشرق، فضلًا عن جهود الحكومة والجيش الكبرى لمواجهة الخلايا والبؤر الإرهابية وحماية الشعب واستقراره.

 حكم الرئيس السيسي يدعم الأمن في المنطقة

وتابع الموقع الأمريكي أن حكم الرئيس السيسي لا يساعد جزئيًا في أمن مصر فحسب، بل إنه يدعم الأمن في المنطقة، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وهو ما ظهر جليًا في الأزمة الأخيرة بعد قيادة مصر وقطر للمفاوضات ونجاح الجهود المصرية في إدخال المساعدات إلى قطاع غزة وإنهاء الحصار الإسرائيلي للقطاع والسماح بخروج المصابين والجرحى.

مصر السيسي الحرب غزة أفريقيا

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