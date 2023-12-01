أسيوط: الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تستقبل أعضاء نقابة الصحفيين

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، بمحافظة أسيوط، أعضاء نقابة الصحفيين بالمحافظة؛ لعقد لقاء يوضح خطة العمل للحملة بمختلف مراكز وقرى مدينة أسيوط، بحضور أعضاء الحملة بالمحافظة الدكتور شحاتة غريب، عضو هيئة مكتب الحملة بأسيوط، النائب مصطفي بدران، محمد كمال أبو حطب، الدكتور مايكل عادل عطالله، المهندس مينا إبراهم حنا، الدكتور شريف عبدالواحد، أحمد حافظ، وأعضاء نقابة الصحفيين لمختلف الصحف القومية والخاصة بمحافظة أسيوط.

وقال الدكتور شحاتة غريب، عضو هيئة َمكتب الحملة الرسمية بمحافظة أسيوط للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، إن الحملة هذه الدورة ضمت جميع الكيانات المختلفة وذلك حرصًا منها على مشاركة الجميع في العملية الانتخابية والاستحقاق الدستوري لانتخابات رئاسة الجمهورية.

وأوضح الدكتور شحاته غريب، إن الهدف الرئيسي للحملة مرتبط بمكانة مصر وسمعتها دوليًا وذلك ما أكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، على ضرورة المشاركة الإيجابية والفعالة في الاستحقاق الانتخابي.

وأشار الدكتور شحاتة غريب، إلى أن لدينا أمل في رفع الوعي لدى المواطن المصري بضرورة المشاركة الإيجابية خاصة وأن المجتمع الدولي يتابع الأوضاع في مصر خاصة الإنتخابات ونحن جميعًا في دائرة واحدة ونسعى إلى إظهار مصر بالشكل الذي يليق بها وبتاريخها وحضارتها العريقة، كما نهتم أن يشارك الجميع في الاستحقاق الانتخابي المقبل.

وتضم الحملة النائب المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وأمين حزب "مستقبل وطن" بأسيوط، والنائب مصطفي بدران، أمين حزب "حماة وطن" بأسيوط، والدكتور شحاتة غريب، ومن الكوادر الشبابية محمد كمال أبو حطب، والدكتور مايكل عادل عطالله، والمهندس مينا إبراهيم حنا، والدكتور شريف عبدالواحد، وأحمد حافظ.

وقال النائب مصطفى بدران، عضو مجلس النواب وأمين حزب حماة وطن بأسيوط، وعضو الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، إنه لأول مرة يكون هناك تحالف شبابي وحزبي مكون من مختلف أطياف المجتمع.

وأضاف بدران: "نراهن على قوة ووعي المواطن المصري عامة والأسيوطي خاصة ومشاركته الحقيقية والجادة ويمارس حقه الدستوري ويكون مثل يحتذى به ويظهر اصطفاف الشعب حول رئيسه ليكون رسالة واضحة أمام العالم".

وأوضح النائب مصطفي بدران، إن الدولة مرّت بكثير من التحديات والصعاب خلال الفترة الماضية ومن أجل هذا يجب أن يحدث اصطفاف وطني أمام الدولة المصرية فمصر تشهد حرب شرسة لهدم الوعي لدي المواطنين من خلال مواقع التواصل وقنوات التخريب ونحن أمام تحدي جديد وقوي لوعي المواطن ومن أجل هذا نرفع شعار "إنزل شارك.. مارس حقك الدستوري".

وقال المهندس مينا إبراهيم، منسق حياة كريمة بمحافظة أسيوط وعضو الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، إنه لأول مرة تكون هيئات المكتب والحملة تجمع العديد من الخبرات السياسية والشبابية فالحملة ضمت مزيج بين الخبرات والشباب بهدف إظهار الدولة المصرية بالشكل الذي تليق بها خاصة في ظل وجود تحديدات ومخاطر فمصر هي الدولة الوحيدة المحاطة بالمخاطر من جميع الجهات.

وقال محمد أبو حطب، عضو تنسيقية شباب الأحزب وعضو الحملة الرسمية، إن محافظة أسيوط شهدت العديد من الانجازات خلال الفترة الماضية بشكل كبير فمصر شهدت حجم استثمارات ضخم خلال الفترة الماضية وستشهد العديد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.

وأضاف محمد أبو حطب، أن المشاركة الإيجابية في الانتخابات تعطي طمأنينة لدي المستثمر من خلال التكاتف الشعبي والترابط الشعبي خلف القيادة السياسية فالشعب المصري شاهد على حنكة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إدارة ملف القضية الفلسطينية، وتدخله السريع لإدخال المساعدات والهدنه وحفاظه على تراب سيناء وأنها خط أحمر.

وقال الدكتور شريف عبدالواحد، ممثل كيان شباب مصر، إن الدولة المصرية هي دولة شبابية بحجم 60% من سكانها شباب والقيادة السياسية تعول بنسبة كبيرة على الشباب في كل الاستحقاقات، ومن أجل ذلك أطلقنا شعار "انزل شارك"، فنحن نطالب دائمًا بضرورة المشاركة الإيجابية ويجب أن يحدث تكاتف للجبهة الداخلية لأن الاستقرار السياسي هو قاطرة الاقتصاد.

وأوضح الدكتور مايكل عادل، ممثل عن كيان شباب مصر، إن القيادة السياسية تعمل على تمكين الشباب وتأهيلهم، وهذا بارز في دور الشباب ومشاركتهم في الحياة السياسية والانتخابية في مصر ودورهم البارز خلال الفترة الماضية والحالية، موضحًا إن أكثر شيء جازب للاستثمار هو قوة الرئيس والدعم الشعبي له.

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع