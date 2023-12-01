الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة 3 متهمين استولوا على أموال مواطن بالمقطم للجنايات

ارشيفية
ارشيفية

قررت جهات التحقيق، إحالة 3 متهمين بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم عن طريق التلاعب والإتجار في النقد الأجنبي والعملات المزورة في المقطم، إلى المحاكمة الجنائية.   

تعود بداية الواقعة عندما تعرف مواطن على أحد الأشخاص من خلال موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لرغبته فى شراء عُملة أجنبية خارج السوق المصرفية، واتفق معه على، ولدى حضوره للمكان المتفق عليه حضر إليه شخصان يستقلان سيارة وتحصلا منه على مبلغ مالي عملة محلية وإعطائه مظروفا بداخله أوراق من عُمله أجنبية وانصرفا، وأثناء فحصه المبلغ المشار إليه تبين له أنه مقلد، وقام بالتخلص منه خشية المساءلة القانونية واتهمهما بالنصب عليه.

كشفت التحقيقات أنهم 3 أشخاص مقيمون بمحافظة القاهرة، وعثر بحوزتهم جزء من المبلغ المالي المستولى عليه وفيزا كارت، واعترف المتهمين بإنفاق باقي المبلغ على متطلباتهم الشخصية وإيداع أحدهم جزءا من المبلغ المستولى عليه بحسابه البنكي، كما اعترف أحدهم بتزوير العملات الأجنبية بمسكنه، وعثر داخل شقته على مبالغ مالية مقلدة الأدوات والأجهزة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

جهات التحقيق 3 متهمين النصب علي المواطنين

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