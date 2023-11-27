الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة متهم بالاتجار في النقد الأجنبي بحلوان للجنايات

متهم
متهم

أمرت نيابة حلوان الجزئية، بإحالة المتهم بالاتجار في النقد الأجنبي، خارج السوق المصرفي للمحاكمة الجنائية.

وألقت مباحث الأموال العامة القبض على شاب يتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى في حلوان.

ووردت معلومات، تفيد باتجار “محمود. م - 32 سنة”، في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي، وتم ضبطه وبحوزته كمية من المبالغ المالية وعدد من الدولارات في حقيبة وبمواجهته أقر بحيازته للمبالغ المضبوطة، وتعامله فى النقد الأجنبي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

محاكمة الجنائية السوق المصرفية النقد الأجنبي إحالة حلوان

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