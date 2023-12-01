الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الصحف الكويتية تبرز انطلاق تصويت المصريين بالخارج فى انتخابات الرئاسة

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

سلطت الصحف الكويتية، اليوم الجمعة، الضوء على بدء تصويت المصريين في الخارج في الانتخابات الرئاسية 2024.

الوطن الكويتية: توافد الناخبين على السفارات المصرية

ورصدت جريدة الوطن الكويتية، في تقرير لها، بدء توافد الناخبين المصريين على السفارات المصرية، للتصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024.

وتعقد الانتخابات في الخارج في 137 مقرا انتخابيا ببعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية في 121 دولة، وتستمر عملية التصويت بها ثلاثة أيام.

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عاجل.. غرفة الهجرة: توافد حاشد وإقبال كثيف من المصريين بالخارج في بداية الانتخابات الرئاسية

السياسة الكويتية: توافد كبير للجالية المصرية بالكويت فى انتخابات الرئاسية

كما ذكرت صحيفة السياسة الكويتية، أن هناك توافدا كبيرا من المصريين والجالية المصرية على منطقة أرض المعارض بالعاصمة الكويت للمشاركة في انتخابات الرئاسة.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج باللجنة الفرعية بدولة الكويت، في أرض المعارض، وسط إقبال كبير من الجالية المصرية بالبلاد.

ونقلت الصحيفة الكويتية تصريحات السفير المصري لدى الكويت، أسامة شلتوت، التى أكد خلالها وجود دعم وتنسيق كامل من الحكومة الكويتية لتيسير الانتخابات الرئاسية بدولة الكويت.

وقال السفير شلتوت إن الانتخابات انطلقت في تمام الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، ولمدة ثلاثة أيام، في صالة أربعة بأرض المعارض، لتكون مقرا انتخابيا بالتنسيق مع الهيئة الوطنية العليا للانتخابات ووزارة الخارجية المصرية، مشيرا إلى موقعها المتميز في وسط الكويت وسهولة الوصول إليها وتوفر المواصلات العامة لها، بالإضافة إلى وجود ساحات انتظار كبيرة أمام المقر الانتخابي، كما توجد كافة الخدمات بها.

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الروابط المصرية بالكويت: إقبال كبير من المصريين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

وأكد "شلتوت" وعي وطنية أبناء الجالية المصرية في الكويت وحرصهم على المشاركة الإيجابية في كافة الاستحقاقات الدستورية السابقة، مشيرا إلى حرص المصريين في الخارج على توصيل صوتهم الانتخابي من خلال تلك الاستحقاقات.

ووجّه الشكر للجهات المعنية في دولة الكويت على التعاون وتسهيل كافة الإجراءات لأداء العملية الانتخابية بمنطقة أرض المعارض بمشرف.

صحيفة الراى: توافد المصريين بالكويت على مقار الانتخابات

كما رصدت صحيفة الراي الكويتية، بدء توافد الناخبين المصريين إلى مقر التصويت في الكويت بأرض المعارض للإدلاء باصواتهم في الإنتخابات الرئاسية 2023.

إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية يوم 18 ديسمبر

وسبق وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون موجودا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات بالخارج، سواء كان مقيما أو زائرا لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية.

ويخوض السباق كل من الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب الوفد عبدالسند يمامة، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران.

ويدلي المصريون في الخارج بأصواتهم على مدى ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم، بينما يصوت المصريون داخل البلاد في أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

ومن المقرر إعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر في حالة حسم الانتخابات من الجولة الأولى.

وفي حالة وجود جولة إعادة سيتم إجراء الانتخابات للمصريين بالخارج أيام 5 و6 و7 يناير المقبل، على أن تجرى الانتخابات للمصريين بالداخل أيام 8 و9 و10 من الشهر نفسه، فيما سيتم إعلان النتائج 16 يناير 2024.

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