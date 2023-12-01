"حماس": إسرائيل لن تحقق بعد الهدنة ما عجزت عن تحقيقه خلال 50 يومًا

صرح عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق، قبل قليل، بأن ما لم تحققه إسرائيل طيلة خمسين يومًا قبل الهدنة، لن تحققه من مواصلة عدوانها بعد الهدنة.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، صباح اليوم الجمعة، بوقوع اشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في تل الهوى جنوب قطاع غزة.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، عن ارتفاع عدد الشهداء إثر استهداف الاحتلال منزلًا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة إلى 7.

كما وصل شهيدان و10 إصابات، بينهم أطفال إلى مستشفى كمال عدوان نتيجة استهدافات الاحتلال المتكررة في شمال القطاع.

جيش الاحتلال يعلن تجدد القتال عقب انتهاء الهدنة

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي، عن تجدد القتال بشكل رسمي ومتحدثًا عن "إعادة تفعيل النيران" في قطاع غزة.

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، إن "حماس قامت بخرق الاتفاق وقامت بإطلاق القذائف نحو الأراضي الإسرائيلية"، معلنًا أن الجيش الإسرائيلي قام بإعادة تفعيل النيران في مواجهة حماس في قطاع غزة".

أضاف: "متابعة لتفعيل الإنذارات في كيبوتس حوليت تم رصد إطلاق عدة قذائف من قطاع غزة نحو إسرائيل، حيث لم يتم اعتراضها وفق السياسة المتبعة".

رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي: العملية في غزة قد تستمر أكثر من بضعة أسابيع إضافية

وسبق، وقال هرتسي هاليفي رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي، لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن العملية في غزة قد تستمر أكثر من بضعة أسابيع إضافية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

وقال البيت الأبيض، إن إسرائيل عازمة على مواصلة القتال عقب انتهاء الهدنة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، منذ قليل.

وأعلن البيت الأبيض، في وقت سابق، عن أن الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة في الجهود مع مصر وقطر لتمديد الهدنة الإنسانية في غزة وتأمين الإفراج عن المحتجزين، وفقًا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".