لم تمنعها الإعاقة.. مصرية من ذوي الهمم تتقدم صفوف الناخبين بالكويت (فيديو)

تقدمت سيدة مصرية من ذوي الهمم صفوف الناخبين أمام السفارة المصرية بالكويت حيث لم تمنعها الإعاقة الجسدية من الذهاب للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والتي انطلقت اليوم.

وحملت السيدة الأعلام وهتفت خلال حشد كبير من الجالية المصرية بالكويت، مرددة تحيا مصر تحيا مصر.

واحتشد العشرات مِن المصريين أمام مقر السفارة المصرية بالكويت، للمشاركة بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية، وحمل عدد كبير من المشاركين الأعلام وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

https://www.youtube.com/shorts/LT0mLaKCjx8

انطلاق فعاليات الانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج

يأتي هذا مع انطلاق عملية الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم، وذلك للمصريين بالخارج والذين يكتبون ملحمة وطنية جديدة، عبر مشاركتهم فى العملية الانتخابية والتصويت لاختيار مرشحهم لرئاسة الجمهورية خلال السنوات الست المقبلة.

وتستمر العملية الانتخابية للمصريين بالخارج خلال أيام 1 و2 و3 ديسمبر، بدءًا من التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة، وذلك فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم.

وانتهت جميع القنصليات والسفارات من استعداداتها لاستقبال جموع المصريين بالخارج، بالتنسيق مع ممثلي الكيانات والجاليات المصرية فى كل الدول، لتذليل جميع الصعوبات التى قد تواجه الناخبين والرد على جميع الأسئلة والاستفسارات حول أماكن وآليات التصويت والمشاركة.

إجراءات الاقتراع داخل لجان المصريين المتواجدين خارج مصر

ونشرت الهيئة القومية للانتخابات إجراءات الاقتراع داخل لجان المصريين المتواجدين خارج مصر للانتخابات الرئاسية 2024،وهي كالتالي.



يتوجه الناخب لمقر السفارة أو القنصلية الأقرب إليه ويقدم لرئيس اللجنة بطاقة رقمه القومي أو جواز سفره ساري الصلاحية للتحقق من شخصيته، ومدى كونه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وبناءً عليه يحصل على بطاقة اقتراع ويتوجه بها إلى المكان المخصص للتصويت.

يضع الناخب علامة قرين اسم المرشح اختياره ثم يطوى البطاقة ويضعها في صندوق الاقتراع باللجنة ويوقع في كشف الناخبين بما يفيد الحضور والإدلاء بصوته وينصرف.

ويجب على الناخب إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية عن طريق بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر ساري الصلاحية مثبت به الرقم القومي إعمالًا لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية.