الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن رسميًا "إعادة تفعيل النيران" فى غزة

غزة
غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، تجدد القتال بشكل رسمي ومتحدثًا عن "إعادة تفعيل النيران" في قطاع غزة.

إعادة تفعيل النيران في قطاع غزة

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، إن "حماس قامت بخرق الاتفاق وقامت بإطلاق القذائف نحو الأراضي الاسرائيلية"، معلنًا أن الجيش الإسرائيلي "قام بإعادة تفعيل النيران في مواجهة حماس في قطاع غزة".

وأضاف: "متابعة لتفعيل الإنذارات في كيبوتس حوليت تم رصد إطلاق عدة قذائف من قطاع غزة نحو إسرائيل، حيث لم يتم اعتراضها وفق السياسة المتبعة".

وأفاد مراسل "RT" في قطاع غزة، بأن الطائرات المسيرة الإسرائيلية عادت إلى سماء خانيونس ورفح. 

غزة الاحتلال الإسرائيل إعادة تفعيل النيران أفيخاي أدرعي حماس

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