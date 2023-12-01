رئيس الجالية المصرية بأوكرانيا يناشد المصريين بانتخاب المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى (فيديو)

ناشد علي فاروق، رئيس الجالية المصرية بأوكرانيا، يناشد المصريين الموجودين خارج أرضهم للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم لصالح المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

وحرص المواطن المصري على توجيه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية لما بذلوه من فترة خلال الفترة السابقة للارتقاء بمكانة مصر وقوتها بين الدول، متابعًا: “إحنا كمصريين بالخارج بنشوف قوة وعظمة مصر بالخارج وبنشوفها تستحق مكانتها اللى كانت تستحقها من زمان”.

انتخابات المصريين بالخارج

وتفتح لجان الاقتراع في الخارج أبوابها اليوم للمصريين بالخارج، وذلك بعد بدء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية للمرشحين وفقًا للجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات، إذ تُجرى الانتخابات بالخارج على مدار ثلاثة أيام، وهى الجمعة والسبت والأحد، الموافقة 1 و2 و3 من ديسمبر.

وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى المقرر لكل دولة، وتحتضن نحو 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم فعاليات الاقتراع.

يتوجه الناخب إلى مقر السفارة أو القنصلية الأقرب إليه ويقدم لرئيس اللجنة بطاقة رقمه القومي أو جواز سفره ساري الصلاحية للتحقق من شخصيته ومدى كونه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين، وبناء عليه يحصل على بطاقة اقتراع وينتخب.