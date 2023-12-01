سفارة مصر لدى الكويت تنشر فيديو يبرز إنهاء كافة الترتيبات للانتخابات

نشرت السفارة المصرية لدى دولة الكويت، فيديو توضيحي للجان الفرعية التي ستستقبل أبناء الجالية الذين سيدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، موضحة أن السفارة ستستقبل الناخبين ابتداء من اليوم الجمعة 1 ديسمبر وحتى 3 ديسمبر، يوميا من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، بالقاعة B4 بأرض المعارض بمنطقة مشرف التي تقع في محافظة حولي.

وأبرز مقطع فيديو حالة التنظيم داخل اللجان الفرعية ووضع أرقام على صناديق الاقتراع في اللجان الفرعية، وذلك بعد انتهاء السفارة المصرية بشكل كامل من كافة الاستعدادات اللازمة للعملية الانتخابية.