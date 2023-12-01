الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

سفارة مصر لدى الكويت تنشر فيديو يبرز إنهاء كافة الترتيبات للانتخابات

سفارة مصر لدى الكويت
سفارة مصر لدى الكويت

نشرت السفارة المصرية لدى دولة الكويت، فيديو توضيحي للجان الفرعية التي ستستقبل أبناء الجالية الذين سيدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، موضحة أن السفارة ستستقبل الناخبين ابتداء من اليوم الجمعة 1 ديسمبر وحتى 3 ديسمبر، يوميا من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، بالقاعة B4 بأرض المعارض بمنطقة مشرف التي تقع في محافظة حولي.

وأبرز مقطع فيديو حالة التنظيم داخل اللجان الفرعية ووضع أرقام على صناديق الاقتراع في اللجان الفرعية، وذلك بعد انتهاء السفارة المصرية بشكل كامل من كافة الاستعدادات اللازمة للعملية الانتخابية.

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