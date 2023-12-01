الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأنبا دانيال: نتابع من الخارج إنجازات الرئيس السيسى فى تنمية وإعمار الوطن

الأنبا دانيال
الأنبا دانيال

قال الأنبا دانيال، أسقف أبرشية سيدني وأحد أبناء الجالية المصرية في استراليا، إن  السفارة المصرية في أستراليا قامت بالكثير من الاستعدادات من أجل استقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، معبرًا: "السفير محمد خليل أرسل لنا جوابا في شهر أكتوبر الماضي ليخبرنا من خلاله بموعد الانتخابات الرئاسية المصرية والأيام التي تم تحديدها من أجل تصويت الجالية المصرية بالخارج، لذا قمنا بإرسال هذا الخطاب إلى مجمع الكهنة في أستراليا".

الانتخابات الرئاسية المصرية

وأكد خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم الاتصال مع جميع الكهنة في الكنائس من أجل تذكير المواطنين بضرورة الذهاب للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، كما أنه سيتم خروج سيارات لنقل المواطنين من الكنائس إلى مقر السفارة المصرية من أجل تأدية الواجب الانتخابي.

التنمية المصرية الشاملة 

وأضاف، في حديثه، أن الجالية المصرية متابعة بقوة لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بتأمين الحدود الخارجية والداخلية لدولة مصر، حيث أصبحت مصر خالية الآن من الإرهاب، وبالتالي هذا الاستقرار كانت له نتائجه الكبيرة على تأمين الكنائس في مصر، أيضًا من الإنجازات التي تُحسب للرئيس السيسي بناء قناة السويس الجديدة، وبناء المدن السكنية الجديدة، وتطوير المساجد وأماكن العبادة القبطية.

وتابع: "الرئيس السيسي بذل الكثير من الجهود من أجل نصرة الشعب الفلسطيني في حربه ضد الكيان الصهيوني، حيث قام بدعم الأشقاء في فلسطين بكافة المساعدات الإنسانية والطبية، هذا علاوة عن جهود مصر أيضًا في دعم الأشقاء في السودان".

الانبا دانيال أحد أبناء الجالية المصرية باستراليا اكسترا نيوز الانتخابات بالخارج قناة اكسترا نيوز

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