من معبر رفح.. "القاهرة الإخبارية" تنشر صور المحتجزين الإسرائيليين المفرج عنهم

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، الصور الأولى للمحتجزين الإسرائيليين الذين تم الإفراج عنهم الليلة ضمن الدفعة السابعة لصفقة التبادل.

ويبلغ عدد المفرج عنهم 6 أشخاص منهم 5 فتيات وشاب واحد ومنهم اثنان من عرب 48 من النقب على يمين الصورة ويحملون جميعًا الجنسية الإسرائيلية، هذا بالإضافة إلى سيدتين تم الإفراج عنهما قبل ساعات من قبل الفصائل وتسليمهم من الصليب الأحمر للجانب الإسرائيلي وتم نقلهم للمستشفى.

نقل المفرج عنهم للجانب الإسرائيلي

وتم نقل المفرج عنهم إلى الجانب الإسرائيلي بعد خضوعهم للكشف الطبي المبدئي بمعبر رفح والذي لم يستمر سوى دقائق قليلة نظرًا لظهورهم بحالة صحية جيدة.

المفرج عنهم

المفرج عنهم

المفرج عنهم