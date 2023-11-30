الجمعة 01 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

من معبر رفح.. "القاهرة الإخبارية" تنشر صور المحتجزين الإسرائيليين المفرج عنهم

جريدة الدستور

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، الصور الأولى للمحتجزين الإسرائيليين الذين تم الإفراج عنهم الليلة ضمن الدفعة السابعة لصفقة التبادل.

ويبلغ عدد المفرج عنهم 6  أشخاص منهم 5 فتيات وشاب واحد ومنهم اثنان من عرب 48 من النقب  على يمين الصورة ويحملون جميعًا الجنسية الإسرائيلية، هذا بالإضافة إلى سيدتين تم الإفراج عنهما قبل ساعات من قبل الفصائل وتسليمهم من الصليب الأحمر للجانب الإسرائيلي وتم نقلهم للمستشفى.

نقل المفرج عنهم للجانب الإسرائيلي

وتم نقل المفرج عنهم إلى الجانب الإسرائيلي بعد خضوعهم للكشف الطبي المبدئي بمعبر رفح والذي لم يستمر سوى دقائق قليلة نظرًا لظهورهم بحالة صحية جيدة.

المفرج عنهم 
المفرج عنهم 
المفرج عنهم 
المفرج عنهم 
الصور الأولى للمحتجزين الإسرائيليين القاهرة الإخبارية الإفراج صفقة تبادل الأسرى

مواد متعلقة

بث مباشر لوصول المفرج عنهم من المحتجزين الإسرائيليين ضمن الدفعة السابعة لتبادل الأسرى

القاهرة الإخبارية| الوفد الأمنى المصرى تحرك من معبر رفح لاستلام المحتجزين الإسرائيليين

مسئول إسرائيلى يكشف سر إطلاق سراح المحتجزين على دفعات اليوم

مصادر لـ"القاهرة الإخبارية": إشراف مصرى على عملية تسليم المحتجزين بين الصليب الأحمر وإسرائيل

الحكومة الإسرائيلية تعلن إطلاق سراح 102 من المحتجزين فى قطاع غزة

جيش الاحتلال: الهدنة ستستمر فى ضوء جهود الوسطاء لإطلاق سراح مزيد من المحتجزين

الأكثر قراءة

أحمد شيحة ينفى تصريحات بشأن استثمارات الخليج بمصر: «سوء فهم غير مقصود»

البيت الأبيض: مستمرون مع مصر وقطر فى جهود تمديد الهدنة بـ غزة

مراسل "إكسترا نيوز": تسليم جثامين 3 قتلى إسرائيليين لأول مرة اليوم

أسعار الفراخ اليوم.. بورصة الدواجن فى مصر الأربعاء 29-11-2023

بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 بنيوزيلندا

بث مباشر لوصول المفرج عنهم من المحتجزين الإسرائيليين ضمن الدفعة السابعة لتبادل الأسرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

كيسنجر.. موت سياسى كان يعشق مسح الألواح!

جرجس شكرى

محفوظ عبدالرحمن.. كاتب الدراما الوطنية والسيرة الذاتية

د. محمد عفيفي

سيناء والأطماع الصهيونية «٢- ٢»

ماجد حبته

اليوم الحالى.. أم التالى؟

د هند جاد

صناعة الهدنة.. حزن الحزن

وائل لطفي

جريمة حض على الكراهية!

حسين دعسة

الهدنة- الأزمة.. وإمبريالية الحرب على غزة

إبراهيم عبدالفتاح

كارلوس ألبرتو «١ - ٢»

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية الأمريكى يصل إلى إسرائيل للضغط باتجاه تمديد الهدنة

حماس: الاحتلال رفض تسلم محتجزين وجثامين مقابل تمديد الهدنة اليوم

شكرى يؤكد أهمية اتخاذ إجراءات فعلية تحول دون تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم