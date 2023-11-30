الجمعة 01 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

سفير مصر بالكويت يكشف الاستعدادات لتصويت المصريين بالانتخابات الرئاسية غدًا

جريدة الدستور

قال أسامة شلتوت، سفير مصر بالكويت، إنه منذ بدء الإعلان عن العملية الانتخابية قامت السفارة بالتواصل مع كافة الجالية المصرية لحثهم على المشاركة وتقديم الكثير من التسهيلات عليهم ومنها اختيار المقر الانتخابي.

وأضاف خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أنه تم اختيار صالة 4 بأرض المشرف بالكويت لسهولة التوصل عليها حيث يتوافر فيها مساحات لنقل السيارات، مشيرًا إلى أن أعضاء السفارة أنهوا تجهيز المقر الانتخابي استعدادًا لاستقبال المصريين غدا حيث أن الجالية المصرية تأتي في مقدمة الجاليات المصرية المشاركة بالانتخابات الرئاسية.

التسهيلات المقدمة للمواطنين خلال الانتخابات

وأكد أن الظروف التي تشهدها المنطقة عامل مهم للمشاركة في العملية الانتخابية ونتوقع إقبال كبير من المواطنين وتم تقديم تسهيلات للمكفوفين وذوي الهمم وسط مساعدات من الداخلية والخارجية والسلطات الكويتية.

سفير مصر بالكويت العملية الانتخابية الجالية المصرية التسهيلات التسهيلات المقدمة للمواطنين الانتخابات

مواد متعلقة

عمليات الوطنية للانتخابات تتابع تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية

الوطنية للانتخابات: بث مباشر مع لجان تصويت المصريين بالخارج

انطلاق غرفة العمليات بالتنسيقية لمتابعة تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية

الأكثر قراءة

أحمد شيحة ينفى تصريحات بشأن استثمارات الخليج بمصر: «سوء فهم غير مقصود»

البيت الأبيض: مستمرون مع مصر وقطر فى جهود تمديد الهدنة بـ غزة

مراسل "إكسترا نيوز": تسليم جثامين 3 قتلى إسرائيليين لأول مرة اليوم

أسعار الفراخ اليوم.. بورصة الدواجن فى مصر الأربعاء 29-11-2023

بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 بنيوزيلندا

بث مباشر لوصول المفرج عنهم من المحتجزين الإسرائيليين ضمن الدفعة السابعة لتبادل الأسرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

كيسنجر.. موت سياسى كان يعشق مسح الألواح!

جرجس شكرى

محفوظ عبدالرحمن.. كاتب الدراما الوطنية والسيرة الذاتية

د. محمد عفيفي

سيناء والأطماع الصهيونية «٢- ٢»

ماجد حبته

اليوم الحالى.. أم التالى؟

د هند جاد

صناعة الهدنة.. حزن الحزن

وائل لطفي

جريمة حض على الكراهية!

حسين دعسة

الهدنة- الأزمة.. وإمبريالية الحرب على غزة

إبراهيم عبدالفتاح

كارلوس ألبرتو «١ - ٢»

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية الأمريكى يصل إلى إسرائيل للضغط باتجاه تمديد الهدنة

حماس: الاحتلال رفض تسلم محتجزين وجثامين مقابل تمديد الهدنة اليوم

شكرى يؤكد أهمية اتخاذ إجراءات فعلية تحول دون تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم