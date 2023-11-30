سفير مصر بالكويت يكشف الاستعدادات لتصويت المصريين بالانتخابات الرئاسية غدًا

قال أسامة شلتوت، سفير مصر بالكويت، إنه منذ بدء الإعلان عن العملية الانتخابية قامت السفارة بالتواصل مع كافة الجالية المصرية لحثهم على المشاركة وتقديم الكثير من التسهيلات عليهم ومنها اختيار المقر الانتخابي.

وأضاف خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أنه تم اختيار صالة 4 بأرض المشرف بالكويت لسهولة التوصل عليها حيث يتوافر فيها مساحات لنقل السيارات، مشيرًا إلى أن أعضاء السفارة أنهوا تجهيز المقر الانتخابي استعدادًا لاستقبال المصريين غدا حيث أن الجالية المصرية تأتي في مقدمة الجاليات المصرية المشاركة بالانتخابات الرئاسية.

التسهيلات المقدمة للمواطنين خلال الانتخابات

وأكد أن الظروف التي تشهدها المنطقة عامل مهم للمشاركة في العملية الانتخابية ونتوقع إقبال كبير من المواطنين وتم تقديم تسهيلات للمكفوفين وذوي الهمم وسط مساعدات من الداخلية والخارجية والسلطات الكويتية.