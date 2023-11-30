بلينكن: يجب على إسرائيل توفير الحماية للمدنيين في غزة قبل عودة الحرب

شدد وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، اليوم الخميس، على ضرورة توفير الحماية للمدنيين في غزة قبل استئناف الهجوم الاسرائيلي في غزة.

وقال أنتوني بلينكن إن بنيامين نتنياهو، خلال لقائهما، "أوضح أن إسرائيل تعتزم استئناف حرب اسرائيل ضد حماس".

وفي حديثه في مؤتمر صحفي في تل أبيب، قال بلينكن إن إسرائيل “لها الحق في بذل كل ما في وسعها لضمان” عدم تكرار هجمات حماس في 7 أكتوبر.

ويقول: "لا يمكن لحماس أن تظل مسيطرة على غزة، لكنه يقول إن "الطريقة التي تدافع بها إسرائيل عن نفسها مهمة"، مضيفا أنه "من الضروري" أن تتصرف إسرائيل "وفقا للقانون الدولي وقوانين الحرب".

خططاً انسانية لحماية المدنيين

ويقول إنه في اجتماعاته مع نتنياهو وكبار المسؤولين الإسرائيليين "أوضح أنه قبل أن تستأنف إسرائيل العمليات العسكرية الكبرى، يجب عليها أن تضع خططًا إنسانية لحماية المدنيين تقلل من وقوع المزيد من الضحايا بين الفلسطينيين الأبرياء".

وتابع: يعني ذلك اتخاذ خطوات أكثر فعالية لحماية أرواح المدنيين، بما في ذلك تحديد مناطق وأماكن في جنوب ووسط غزة بشكل واضح ودقيق، حيث يمكن أن يكونوا آمنين وبعيدين عن خط النار.

ويعني ذلك تجنب المزيد من التهجير الكبير للمدنيين داخل غزة. ويعني تجنب الإضرار بالبنية التحتية الحيوية، مثل المستشفيات، مثل محطات الطاقة، مثل مرافق المياه، ويعني إعطاء المدنيين الذين نزحوا إلى جنوب غزة خيار العودة إلى الشمال، بمجرد أن تسمح الظروف بذلك.

ويقول: "كل هذا يمكن القيام به بطريقة تمكن إسرائيل من تحقيق أهدافها".

كما تحدث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في مؤتمر صحفي في تل أبيب بعد اجتماعات مع مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين في إسرائيل والضفة الغربية المحتلة.

ويقول بلينكن إن التركيز المباشر لزيارته هو محاولة تمديد وقف القتال لتمكين تحرير المزيد من الرهائن من غزة.

ويقول: "لن نتوقف عن العمل حتى نعيد كل الرهائن إلى ديارهم مع عائلاتهم وأحبائهم".

وييف ان الولايات المتحدة ساعدت أيضًا "بشكل كبير" في زيادة مستوى المساعدة الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين في غزة.

ويقول بلينكن إن عدد الشاحنات التي تحمل الغذاء والماء والأدوية والوقود التي تدخل غزة قد تضاعف في الأسبوع الماضي.