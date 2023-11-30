الخميس 30 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس أركان الاحتلال لبلينكن: العملية فى غزة قد تستمر بضعة أسابيع إضافية

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل الخميس، بأن رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هليفي، أكد لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن العملية العسكرية  في قطاع غزة قد تستمر أكثر من بضعة أسابيع إضافية.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق، أن الهدنة ستستمر في ضوء استمرار جهود الوسطاء لإطلاق سراح مزيد من المحتجزين.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ندد بالعنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

في سياق متصل، سلّم الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ملفًا كاملًا حول جرائم الاحتلال الإسرائيلي، مطالبًا إياه بضرورة إلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها بحق الأسرى الفلسطينيين.

القاهرة الإخبارية العملية العسكرية قطاع غزة

مواد متعلقة

مصادر "القاهرة الإخبارية": حماس ستفرج الليلة عن 6 محتجزين إسرائيليين تحت إشراف مصر

مراسل "القاهرة الإخبارية": قنصلية نيويورك جاهزة لاستقبال الناخبين غدًا

البيت الأبيض: مستمرون مع مصر وقطر فى جهود تمديد الهدنة بـ غزة

مراسل "القاهرة الإخبارية": القنصلية المصرية فى فرانكفورت جاهزة لانتخابات الرئاسة (فيديو)

من برلين.. عربى مرزوق: 3 لجان لاستقبال المشاركين فى الاستحقاق الرئاسى (فيديو)

المشاركون فى اجتماع الأردن يؤكدون ضرورة استدامة وصول المساعدات لقطاع غزة

مصدر عسكرى: إنزال جوى ثالث لمساعدات إغاثية فوق المستشفى الميدانى بـ غزة

137 مقرًا حول العالم.. البعثات الدبلوماسية تستعد لـ انتخابات الرئاسة 2024

الأكثر قراءة

البيت الأبيض: مستمرون مع مصر وقطر فى جهود تمديد الهدنة بـ غزة

عاجل.. بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 بنيوزيلندا

أحمد شيحة ينفى تصريحات بشأن استثمارات الخليج بمصر: «سوء فهم غير مقصود»

مراسل "إكسترا نيوز": تسليم جثامين 3 قتلى إسرائيليين لأول مرة اليوم

الزمالك يكشف حقيقة عرض الشباب السعودى لضم زيزو فى الميركاتو الشتوى

عاجل.. «الدستور» ترصد ضمانات إجراء الانتخابات بنزاهة وشفافية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

كيسنجر.. موت سياسي كان يعشق مسح الألواح!

جرجس شكرى

محفوظ عبدالرحمن.. كاتب الدراما الوطنية والسيرة الذاتية

د. محمد عفيفي

سيناء والأطماع الصهيونية «٢- ٢»

ماجد حبته

اليوم الحالى.. أم التالى؟

د هند جاد

صناعة الهدنة.. حزن الحزن

وائل لطفي

جريمة حض على الكراهية!

حسين دعسة

الهدنة- الأزمة.. وإمبريالية الحرب على غزة

إبراهيم عبدالفتاح

كارلوس ألبرتو «١ - ٢»

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية الأمريكى يصل إلى إسرائيل للضغط باتجاه تمديد الهدنة

حماس: الاحتلال رفض تسلم محتجزين وجثامين مقابل تمديد الهدنة اليوم

شكرى يؤكد أهمية اتخاذ إجراءات فعلية تحول دون تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم