رئيس أركان الاحتلال لبلينكن: العملية فى غزة قد تستمر بضعة أسابيع إضافية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل الخميس، بأن رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هليفي، أكد لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن العملية العسكرية في قطاع غزة قد تستمر أكثر من بضعة أسابيع إضافية.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق، أن الهدنة ستستمر في ضوء استمرار جهود الوسطاء لإطلاق سراح مزيد من المحتجزين.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ندد بالعنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

في سياق متصل، سلّم الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ملفًا كاملًا حول جرائم الاحتلال الإسرائيلي، مطالبًا إياه بضرورة إلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها بحق الأسرى الفلسطينيين.