الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

دوري أبطال إفريقيا| بعثة الأهلي تصل تنزانيا استعدادًا لمواجهة يانج أفريكانز

بعثة الأهلي تصل تنزانيا
بعثة الأهلي تصل تنزانيا

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة، منذ قليل إلى تنزانيا، بعد رحلة طيران استغرقت ما يقرب من ٦ ساعات، استعدادًا لخوض مباراة يانج أفريكانز، التي تجمع الفريقين مساء السبت، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وخاض الفريق مرانه الأخير صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، عقب الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين بعد مباراة سموحة الأخيرة في بطولة الدوري.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة للاعبين أكد خلالها على أهمية التركيز الشديد وبذل أقصى جهد خلال الفترة المقبلة، من أجل الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز في المباراة القادمة.

وكان الفريق قد استهل مشواره في دور المجموعات بتحقيق الفوز على حساب ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون مقابل، سجلها محمود عبد المنعم كهربا وحسين الشحات وصلاح محسن، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء السبت الماضي.

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سفير مصر بتنزانيا يستقبل بعثة الأهلي

حرص السفير شريف إسماعيل، سفير مصر في تنزانيا، على استقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فور وصولها إلى العاصمة دار السلام، استعدادًا لمواجهة فريق يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وحرص السفير وبرفقته إسلام جلال، قنصل مصر في تنزانيا، وطاقم السفارة، على متابعة إنهاء إجراءات الوصول والانتقال إلى فندق الإقامة، والاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة.

وكان الفريق قد استهل مشواره في دور المجموعات بتحقيق الفوز على حساب ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون مقابل، سجلها محمود عبد المنعم كهربا وحسين الشحات وصلاح محسن، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء السبت الماضي.

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