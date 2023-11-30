الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

شوقى علام لـ"الشاهد": نصدق على أحكام الإعدام من نظرة شرعية خالصة

شوقي علام
شوقي علام

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن من يعمل وفق ضميره وعلمه لا ينظر للتوصيفيات البشرية على الإطلاق، فالإخوان سوقوا كثيرًا أن المفتي يعمل لصالح النظام السياسي.

أحكام الإعدام في الشريعة 

وأكد الدكتور شوقي علام، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الأحكام القضائية الخاصة بالإعدام يتم التوصل إليها بعد انتهاء التحقيقيات من خلال القانون المتبع،  ولهذا يأتي التصديق على الإعدام من قبل الإفتاء بعد إجماع الآراء في القضاء، وذلك بعدما يكون هناك كشف لكافة جوانب الجريمة.

وتابع:" نقوم بالتصديق على الإعدام من النظرة الشرعية البحتة، والتي تكون من خلال عقوبة القصاص أي القتل العمدي، أو من خلال ارتكاب حد من الحدود وهو حد الإفساد في الأرض مثل الحكم بالإعدام على  الشخص المغتصب لفتاة.

وأكد: "قد يكون الإعدام في القضايا المتعلقة بقضايا التجسس وأمن الأمة، وذلك حتى لا تتعرض الدولة للهلاك، لذا يتم النظر في أوراق المتهم وتحديد الفعل الذي ارتكبه المتهم من الناحية الشرعية من خلال الاستعانة بالقرآن والسنة، ولهذا التصديق على الإعدام ليس له علاقة بالجانب السياسي، وإنما هي تعليمات دينية يتم تنفيذها".

واستطرد: "القانون المصري متوافق ومتفق مع أركان الشريعة الإسلامية بصورة كبيرة، ولهذا لا ننظر إلى التوصيفات التي يشوبها الكذب والافتراء التي يتم إطلاقها على العلماء".

الشاهد

يعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه د.محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير “الدستور”، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

ويذاع برنامج "الشاهد" يوميُا في الحادية عشرة مساء على فضائية "إكسترا نيوز". 

شوقي علام الشاهد مفتى الجمهورية اكسترا نيوز أحكام الإعدام

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