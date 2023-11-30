شوقى علام لـ"الشاهد": الجماعات المتطرفة تستخدم الدين لتحقيق أغراضها السياسية

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنه تم العمل على ملف الجماعات المتطرفة بعمق ودرسوا المؤثرات وأسباب الظاهرة، ولماذ أتوا بهذا السلوك ويجلبون الماضي بسياقه التاريخي كفتاوى وأحكام كانت صادرة لأزمنة مختلفة وهي مغايرة للواقع الحالي.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنهم وجدوا أن قضية التراث مهمة وكيف نفهم الموروث عن التابعين والعلماء وكيفية التعامل معه بما يتناسب مع العصر.

وأكد أنه عند دراسة أسباب هذه الحركات، منذ عهد الخوارج ومنذ عهد سيدنا علي بن أبى طالب، وجدوا أنهم يريدون استخدام الأحكام الشرعية واستغلال الدين للوصول للسياسة، مشيرًا إلى أنه ألف كتابًا يحمل اسم "التأسلم السياسي"، وهو كتاب لفهم استخدام الدين للوصول لغرض سياسي، وكيفية التعامل مع هذه الظاهرة وهل تنجح أم لا، ولكنها تربك المجتمعات التي ظهرت فيها لأنها تظهر وتخفت ولكنها لم يقدر لها النجاح لتقود المجتمع.

تفاصيل برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه د.محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير “الدستور”، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

ويذاع برنامج "الشاهد" يوميُا في الحادية عشرة مساء على فضائية "إكسترا نيوز".