ماجد الكدواني يهدد محمد إمام بالسلاح في بوستر "أبو نسب"

طرحت الجهة المنتجة لفيلم “أبو نسب” البوستر الرسمي للعمل والذي يخوض بطولته الفنان محمد إمام، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، ضمن أفلام موسم رأس السنة.

وظهر ماجد الكدواني خلال البوستر مهددًا محمد إمام خلال حفل زفافه بالسلاح، وشارك “إمام” البوستر عبر فيس بوك معلقًا: “ بسم الله توكلنا على الله”.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02qBjMKM2HGwd9Ghq2D4Be1M1cHHCc7fuFpsvRne5vfbSdUAinpKgkcAAuNvwazXoRl&id=100044360052887&mibextid=Nif5oz

فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر منالفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام ويجمع الفيلم بين ياسمين صبري ومحمد إمام للمرة الثالثة فىالسينما، بعدما قدما سويًا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016 و"ليلة هنا وسرور" عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيرى وكذلك على مستوى شباك التذاكر.

ويجمع فيلم أبو نسب محمد إمام وياسمين صبري للمرة الثالثة في السينما، بعدما قدما سويًا فيلمي «جحيم في الهند» عام 2016 بمشاركة حمدي الميرغني، وأحمد فتحي، ومحمد سلام، وبيومي فؤاد وإخراج معتز التوني، و«ليلة هنا وسرور» عام 2018 بمشاركة فاروق الفيشاوي، ومحمد عبدالرحمن توتا، ومحمد سلام، وحقق الفيلمان نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيري وكذلك على مستوى شباك التذاكر.