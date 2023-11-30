آخرها اليابان.. استمرار الجهود الدبلوماسية المصرية من أجل مساعدة الشعب الفلسطينى

جهود مصرية مستمرة من أجل تقديم المساعدات الإغاثية لسكان قطاع غزة في ظل استمرار القصف الإسرائيلي على القطاع وحربها ضد الفصائل الفلسطينية حماس، وعبر مختلف الجوانب تستمر مصر والرئيس عبدالفتاح السيسي لتعزيز الاستقرار في المنطقة، ودعم حل الدولتين ورفض مسألة التهجير الفلسطيني لبلادهم.

ودائما ما يشدد الرئيس السيسي على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل جدي نحو التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، وفق مرجعيات الشرعية الدولية.

الاحتفال بيوم التضامن الفلسطيني

في غضون ذلك، احتفلت مصر باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، أمس الأربعاء، بدعوة المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات جادة وحاسمة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية وقطاع غزة، كما أن كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وحسب بيان لوزارة الخارجية، دعت مصر إلى وقف دائم وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة لحقن دماء الأبرياء، وتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية اللازمة بشكل مناسب ومستدام، من أجل للتعامل مع المأساة الإنسانية غير المسبوقة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

كما أن الاستقرار في الشرق الأوسط لن يتحقق إلا من خلال تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، الأمر الذي يتطلب تكاتف المجتمع الدولي، وبكل جدية لتنفيذ حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

آخرها التواصل مع اليابان

كما حرص رئيس الوزراء الياباني على الاستماع إلى رؤية الرئيس السيسي حول كيفية تهدئة التصعيد في قطاع غزة والضفة الغربية، والجهود الرامية إلى تثبيت التهدئة المستمرة والبناء عليها نحو وقف دائم لإطلاق النار.

كما أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية التحرك الجاد من جانب المجتمع الدولي نحو التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، وفقا لمرجعيات الشرعية الدولية.

وأشار إلى أن مصر تواصل جهودها لتسريع نقل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، من أجل تخفيف معاناة الفلسطينيين.

من ناحية أخرى، شهد معبر رفح الحدودي تحسنا ملحوظا على صعيد إيصال المساعدات الإغاثية للفلسطينيين ونقل الأجانب والجرحى.

وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان، اليوم الأربعاء: إن حجم المساعدات الطبية التي تم إدخالها إلى قطاع غزة حتى مساء الثلاثاء بلغ 2973 طنا، في حين بلغ حجم المساعدات الغذائية 11972 طنا، المياه 9111 طناً، بالإضافة إلى 2611 طناً من المواد الإغاثية الأخرى.

وأوضح رشوان أن مصر استقبلت خلال نفس الفترة 575 مصابًا من غزة للعلاج في المستشفيات المصرية، إلى جانب نحو 320 مرافقًا. كما عبر إلى مصر من قطاع غزة نحو 8,691 أجنبيًا ومزدوجي الجنسية، في حين عاد 421 عالقًا فلسطينيًا إلى القطاع.