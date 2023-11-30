عصام زكريا لـ"الدستور": ترجمة 1000 عمل مصري للغة الهندية خطوة مهمة

أشاد الناقد الفني عصام زكريا رئيس مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، بقرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وهو نقل 1000 عمل درامي إلى اللغة الهندية ليعرض عبر شاشات التليفزيون الهندية واصفا تلك الخطوة بالهامة والمميزة.

وقال عصام زكريا في تصريح خاص لـ"الدستور" أن خطوة 1000 عمل درامي إلى اللغة الهندية خطوة مهمة وجاءت في وقتها الصحيح خاصة وأن الشعب الهندي اقرب إلى الذوق المصري ويجمع الشعبين عادات وتقاليد مشتركة وخاصة في بعض المناطق التي ينتشر بين جمهورها الدين الإسلامي.

وأضاف أن هذه الخطوة سوف تعود بإيجابية على الجمهور المصري بأنه بالتأكيد سوف يكون هناك عملية تبادل بين مصر والهند وانه سيكون هناك أعمال هندية جديدة سوف تعرض عبر الشاشات المصرية الفترة المقبلة مشيرا إلى أن الجمهور المصري منذ القدم يتابع ويميل إلى الأعمال الهندية سواء السينمائية أو التلفزيونية.

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الخميس، عن إبرام الاتفاقية الأولى لتوزيع وعرض 1000 حلقة دراما تليفزيونية باللغة الهندية في جميع أنحاء العالم، الأمر الذي سيفتح أسواقًا جديدة للدراما المصرية، ويسهم في انطلاق الفن المصري والوصول به إلى آفاق أبعد في الانتشار والتأثير.

ويعد الاتفاق بداية لتعاقد كبير في مجال صناعة الدراما والسينما مع الشركة الهندية سوبركلاستر برودكشن لتوزيع الأعمال المصرية باللغة الهندية في جميع أنحاء العالم.



وتم توقيع الاتفاق اليوم بين عمرو الفقي، العضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والسيد شهاب الدين شودري.