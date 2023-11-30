الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

جمال العدل لـ"الدستور": اتفاقية الـ1000 حلقة خطوة رائعة.. والدراما المصرية تستحق

جمال العدل
جمال العدل

أعرب المنتج جمال العدل عن فخره الشديد باتفاقية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بترجمة 1000 حلقة من الدراما المصرية إلى اللغة الهندية ليعرض عبر شاشات التليفزيون في مختلف دول العالم.

وقال “العدل” في تصريح لـ"الدستور": خطوة ترجمة الـ1000 حلقة من الدراما المصرية للغة الهندية خطوة رائعة وكانت منتظرة من شركة كبيرة بحجم المتحدة للخدمات الإعلامية والتي تعي ما تفعله جيدًا، مشيرًا إلى أن الدراما المصرية لا تقل قيمة عن الدراما التليفزيونية التركية والكورية وغيرها، بل أفضل، متمنيًا أن تنتشر هذه الخطوة بمختلف بلدان العالم وبمختلف اللغات مثل تشيلي والأرجنتين وأمريكا الجنوبية وأوروبا.

 

جدير بالذكر أنه أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الخميس، عن إبرام الاتفاقية الأولى لتوزيع وعرض 1000 حلقة دراما تليفزيونية باللغة الهندية في جميع أنحاء العالم، الأمر الذي سيفتح أسواقًا جديدة للدراما المصرية، ويسهم في انطلاق الفن المصري والوصول به إلى آفاق أبعد في الانتشار والتأثير.

ويعد الاتفاق بداية لتعاقد كبير في مجال صناعة الدراما والسينما مع الشركة الهندية سوبركلاستر برودكشن لتوزيع الأعمال المصرية باللغة الهندية في جميع أنحاء العالم.

تم توقيع الاتفاق اليوم بين عمرو الفقي، العضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والسيد شهاب الدين شودري.

جمال العدل 1000 حلقة من الدراما المصرية اللغة الهندية شاشات التليفزيون المنتج

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