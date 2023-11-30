الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المشاركون فى اجتماع الأردن يؤكدون ضرورة استدامة وصول المساعدات لقطاع غزة

العاهل الأردني
العاهل الأردني

أكد المشاركون في اجتماع الأردن، ضرورة الضغط على المجتمع الدولي لتوفير الشروط المناسبة لضمان توصيل المساعدات إلى غزة بسرعة ودون انقطاع، وذلك حسب ما أفدت به قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها. 

والتقى اليوم الخميس، العاهل الأردني بوكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية، ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن جريفيث، والمديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين، ورئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش إيجر، ورئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) أكيهيكو تاناكا، على هامش الاجتماع الدولي الطارئ الذي استضافه الأردن لتنسيق الاستجابة الإنسانية في غزة، حسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

يذكر أن قطاع غزة يعاني من نقص حاد في المواد الغذائية والطبية والوقود جراء هجمات الاحتلال الإسرائيلية منذ السابع من الشهر الماضي ردًا على عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حماس، وشملت هجمات صاروخية، واقتحامات لبلدات إسرائيلية، واحتجاز رهائن واقتيادهم إلى القطاع.

القاهرة الإخبارية المساعدات المجتمع الدولي اجتماع الأردن

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