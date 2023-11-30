خبيرة أسواق مال تكشف مميزات الجنية الرقمي في التداولات اليومية والبنكية

قالت الدكتورة راندة حامد، خبيرة أسواق المال، إن الجنية الرقمي الذي أعلنت عنه الحكومة مؤخرًا، يساعد في نشر الشمول المالي.

وتابعت:" الجنية الرقمي غير ملوث للبيئة، ويساعد المواطنين اللذين يعتمدون على التداولات الرقمية بصورة كبيرة".

الجنية الرقمي

وأكدت الدكتورة راندة حامد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كل الزوايا” المذاع عبر فضائية “أون”، أن بعض البنوك المصرية بها أفرع للتعاملات الرقمية، لذا من السهل تطبيق هذا التعامل الرقمي في مصر سريعًا، معبرة:" ميزة الجنيهات الرقمية الرقابة المشددة عليها وسهولة التحكم فيها".

وأضافت أن البنوك الرقمية لا تحتاج إلى عمالة كثيرة، وذلك بسبب التعامل الرقمي التكنولوجي وليس البشري، كما أنه يكون هناك غياب تام لأي أخطاء بشرية كانت تحدث في البنوك التقليدية.

التعاملات الرقمية البنكية

وتابعت:"مصر بدأت أواخر التسعينات البيع والشراء على التطبيقات الرقمية في البورصة والتداولات المصرفية، وبالتالي اتجاه الدولة الحالي أن يكون سيستم التعاملات المالية بصورة رقمية".