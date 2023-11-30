تطورات حادث الجبيل الصناعية في السعودية.. التفاصيل الكاملة

تصدّر حادث الجبيل الصناعية المأساوي محركات البحث المُختلفة خلال الساعات الأخيرة، بعدما وراح ضحيته أربع طالبات يدرسن في المرحلة الثانوية.

وزاد البحث عن تطورات حادث الجبيل الصناعية، وهي أكبر مدينة صناعية في العالم تأسست عام 1975 وتقع في المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية على ساحل الخليج العربي، حيثُ شهدت مساء الأربعاء وقوع حادث بين حافلة نقل مدرسي، كانت تقلّ مجموعة من الطالبات، وسيارة سيدان صغيرة يقودها شقيق إحدى الطالبات المتوفيات، والذي أصيب إصابات بالغة ولا يزال في العناية المركزة.

تشييع الجنازة وسط جموع غفيرة من المواطنين والمقيمين

وبحسب "الخليج 35" شيعت جموع غفيرة من المواطنين والمقيمين، عقب صلاة عصر اليوم الخميس، ضحايا حادث حافلة الجبيل الصناعية، الذي وقع أمس في حي المطرفية بالجبيل الصناعية، وراح ضحيته أربع طالبات يدرسن في المرحلة الثانوية.

صلاة الجنازة على الطالبات

وأُديت الصلاة على جثامين الطالبات الأربع بـ مسجد الورثان بالجبيل البلد، ثم دُفنوا بمقبرة الجبيل بحضور جموع غفيرة من المواطنين والمقيمين، وأعربت أسر الضحايا عن حزنها الشديد على فراق أبنائهما، داعين الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.

ومن المتوقع أن يُيقام العزاء اعتبارًا من اليوم الخميس، في المخيم البحري بالجبيل الصناعية من الساعة الرابعة عصرًا لمدة ثلاثة أيام.

تفاصيل وقوع الحادث

ووقع الحادث مساء أمس الأربعاء، عندما كانت الحافلة تقل مجموعة من الطالبات في طريقها إلى منازلهن بعد انتهاء اليوم الدراسي، وأسفر الحادث عن مصرع أربع طالبات على الفور، وإصابة شقيق إحداهن إصابات بالغة.

وطالب عدد من المواطنين والمقيمين بضرورة التحقيق في ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكراره، وعبروا عن حزنهم الشديد على فراق الضحايا، داعين الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم أسرهم الصبر والسلوان.