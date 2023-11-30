الزراعة: تدريب 22 مبعوثا من 14 دولة إفريقية في مجال تمكين المرأة الريفية

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تدريب المبعوثين من الدول الافريقية وذلك في إطار تفعيل التعاون بين المركز المصري الدولي للزراعة مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية.

واختتمت وزارة الزراعة اليوم الخميس، أعمال البرنامج التدريبي في مجال تمكين المرأة الريفية الأفريقية من خلال القروض الصغيرة المتوسطة والمتناهية الصغر، وذلك خلال الفترة من 11 إلى 30 نوفمبر، بمشاركة 22 متدرب ومتدربة من 14 دولة إفريقية تشمل (أفريقيا الوسطي - الكاميرون - الكونغو الديمقراطية - بوركينا فاسو - جزر القمر - زامبيا - زيمبابوي - سيراليون - كونغو برازافيل - ليبريا - مالاوي - مالي - كوتيفوار - مدغشقر).

تسليم الشهادات للمدربين

وشهد الدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة، مراسم ختام الدورة وتسليم المتدربين شهادة التدريب.

ونقل "موسى" تحيات وزير الزراعة للمتدربين وقال إن البرنامج التدريبي يهدف إلى تنمية مهارات المتدربين وإكسابهم الخبرات من خلال تزويدهم بالمهارات اللازمة لتمكين المرأة الريفية.

واشتمل البرنامج التدريبي على محاضرات نظرية حول دور المرأة الريفية في التنمية الزراعية والريفية المستدامة بالإضافة إلى الشق العملي والذي اشتمل على زيارات ميدانية إلى مشروعات تنموية كالسياحة الريفية والبنك الزراعي لمعرفة تمويل المشاريع الصغيرة.

كما تضمن البرنامج بعض الجولات السياحية وذلك لإلقاء الضوء علي أهم المعالم التاريخية والأثرية وكذلك مكانة مصر على مر العصور مثل زيارة الأهرامات بالجيزة ومكتبة الإسكندرية وقلعة قايتباي والمسرح الروماني.



وأشاد المشاركون بالبرامج من حيث تغطيته لأوجه احتياجاتهم التدريبية والتعرف علي الخبرات المصرية في مجال " تمكين المرأة الريفية من خلال القروض الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر " وكذا أشاد المتدربين بتنظيم وتنفيذ البرنامج علي الوجه الأكمل، كما توجهوا بالشكر لكل من ساهم في إعداد وتنفيذ البرامج